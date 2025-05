Volley, Conegliano padrona di tutto: Campionesse d’Europa, le Pantere vincono la Champions League. Scandicci ko

Conegliano ha vinto la Champions League 2025 di volley femminile, sconfiggendo Scandicci con uno schiacciante 3-0 (25-16; 25-21; 25-19) nel derby italiano che ha messo in palio il prestigioso trofeo alla Ulker Sports Arena di Istanbul. Le ragazze di coach Daniele Santarelli si sono confermate Campionesse d’Europa dopo l’apoteosi di dodici mesi, salendo sul trono continentale per la terza volta nella loro storia (la prima nel 2021). Le Pantere hanno confermato il pronostico della vigilia nella metropoli turca, dopo che ieri avevano regolato Milano per 3-1, e hanno così completato la stagione perfetta (leggasi Grande Slam).

La corazzata veneta ha infatti vinto Champions League, Mondiale per Club, Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana: la bacheca si è aperta per accogliere cinque nuovi trofei portati a casa da una squadra che sta facendo la storia della pallavolo internazionale e che in questa annata agonistica ha perso soltanto una partita (gara-2 della semifinale per il tricolore contro Novara). La formazione guidata da coach Marco Gaspari, presentatasi a questo appuntamento senza aver perso un set in campo europeo, si è invece dovuta arrendere alla prima finale della sua storia nella massima competizione continentale, dopo che ieri avevano avuto la meglio sul VakifBank Istanbul.

L’atto conclusivo è stato a senso unico per due set, c’è poi stata lotta nella prima metà della terza frazione prima della sfuriata che ha spedito le Pantere verso l’apoteosi totale. Conegliano ha allungato immediatamente nel primo set con i muri di Fahr (4-1), ha tenuto a bada i tentativi di Antropova e ha conservato un break di vantaggio (10-8) per poi scappare via con un diagonale di Haak, un ace di Chirichella, una slash di Fahr e una parallela di Haak (14-9). L’Imoco ha controllato brillantemente la situazione e ha poi dilagato sotto l’impulso di Haak, chiudendo poi con una pregevole stoccata di Gabi.

Il copione si ripete in maniera abbastanza simile nel secondo parziale: le Pantere guadagnano un break con il mani-out di Zhu e il muro di Chirichella (5-3), poi affondano il colpo con due pregevoli vincenti di Gabi (10-6) e tengono a bada le avversarie nella parte centrale della frazione (16-14). Sul 18-16 la svolta: Scandicci sbaglia un servizio e Haak infila due ace consecutivi per il 21-16. Le venete non hanno problemi e ancora una volta è Gabi a chiudere con un muro. Il terzo set è lottato punto a punto fino al 15-15, poi Fahr ha ruggito con un primo tempo e un muro accompagnati da due mani-out di Gabi (19-16) seguiti da un errore di Antropova (20-16). Il punto della vittoria è stato firmato da Chirichella con un muro su Antropova.

Prestazione sontuosa dell’opposto Isabelle Haak (21 punti, 2 muri, 3 ace, 64% in attacco), in doppia cifra anche le schiacciatrici Zhu Ting (14 punti, 71% in fase offensiva, 2 muri) e Gabi (11 punti, 69%, 2 muri) sotto la regia di Joanna Wolosz. Grande prova anche delle centrali Cristina Chirichella (7 punti, 3 muri) e Sarah Fahr (6 punti, 2 muri), impeccabile prova del libero Monica De Gennaro. Tra le fila di Scandicci la migliore è stata la bomber Ekaterina Antropova (14 punti), 9 punti per il martello Lindsey Ruddins e 5 per il martello Britt Herbots.