Volley femminile, le convocate dell’Italia per la Nations League: la lista di Velasco, spiccano grandi assenze

Julio Velasco, CT della Nazionale Italiana di volley femminile, ha definito la lista di giocatrici che prenderanno parte alla Nations League. Il Guru ha stabilito il gruppo di atlete tra cui sceglierà di volta in volta chi convocare per i vari appuntamenti della fase preliminare: dal 4 all’8 giugno contro USA, Germania, Corea del Sud e Brasile a Rio de Janeiro; dal 18 al 22 giugno contro Bulgaria, Thailandia, Giappone e Cina a Hong Kong; dal 9 al 13 luglio contro Belgio, Serbia, Turchia, Paesi Bassi ad Apeldoorn.

Durante la presentazione della stagione, andata in scena presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia a Milano, il tecnico delle Campionesse Olimpiche si è soffermato su delle assenze di lusso. La schiacciatrice Caterina Bosetti non farà parte del progetto: “È un ruolo dove dobbiamo lanciare una giocatrice che ci possa dare qualcosa in più“. Allo stesso tempo è emerso che il martello Elena Pietrini e le centrali Cristina Chirichella, Sara Bonifacio e Marina Lubian hanno rifiutato la convocazione.

Proprio su questo aspetto Velasco si è espresso in maniera netta: “Non è che quest’anno dicono no e poi la stagione delle Olimpiadi si presentano dicendo che ci sono: non ci sarò io“. Si ripartirà da certezze come gli opposti Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, la palleggiatrice Alessia Orro, le centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, la schiacciatrice Myriam Sylla e il libero Monica De Gennaro. A questo punto chi sarà il secondo martello titolare? Alice Degradi e Loveth Omoruyi sembrano essere le candidate principali, a meno che non si riproponga davvero l’idea di spostare Antropova di banda.

CONVOCATE ITALIA NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

PALLEGGIATRICI

Jennifer Boldini

Carlotta Cambi

Chidera Blessing Eze

Rachele Morello

Alessia Orro

OPPOSTI

Merit Adigwe

Ekaterina Antropova

Paola Egonu

Giorgia Frosini

Adhuoljok Malual

SCHIACCIATRICI

Alice Degradi

Gaia Giovannini

Alice Nardo

Stella Nervini

Loveth Omoruyi

Rebecca Piva

Myriam Sylla

Alice Tanase

CENTRALI

Anna Danesi

Sarah Fahr

Anna Gray

Matilde Munarini

Linda Nwakalor

Benedetta Sartori

Federica Squarcini

LIBERI

Martina Armini

Monica De Gennaro

Eleonora Fersino

Ilenia Moro

Sara Panetoni