Volley femminile, le 4 big che non hanno risposto alla convocazione dell’Italia. C’è anche una ex capitana

Quattro giocatrici hanno rifiutato la convocazione per la Nazionale, non rispondendo alla chiamata del CT Julio Velasco. Quattro atlete hanno deciso di non giocare con l’Italia durante questa estate, come ha annunciato lo stesso Guru durante l’evento di presentazione della stagione andata in scena questa mattina a Milano. Il tecnico delle Campionesse Olimpiche è stato lapidario: “Non è che quest’anno dicono no e poi la stagione delle Olimpiadi si presentano dicendo che ci sono: non ci sarò io”.

Le quattro pallavoliste che hanno deciso di non indossare l’azzurro sono: la centrale Cristina Chirichella, la schiacciatrice Elena Pietrini, la centrale Marina Lubian, la centrale Sara Bonifacio. Chirichella è stata capitana nel recente passato ed è reduce da una stagione disputata da grande protagonista con la maglia di Conegliano: ha sempre giocato titolare, ha offerto prestazioni di rilievo e ha vinto Champions League, Mondiale per Club, Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana insieme alle sue compagne di squadra.

Tra queste compagne c’era anche Marina Lubian, da anni nel giro della Nazionale ma che in questa annata agonistica ha giocato con il contagocce (pur venendo premiato come miglior centrale della Champions League, ma il riconoscimento ha lasciato parecchie perplessità, all’atleta in primis). Elena Pietrini non aveva potuto giocare le ultime Olimpiadi a causa di un’operazione, ma anche nell’ultima stagione a Milano si è vista veramente molto poco ed è finita alle spalle di Myriam Sylla, Nika Daalderop ed Helena Cazaute nelle varie scelte.

Sara Bonifacio ha fatto parte del gruppo che ha vinto la Nations League nel 2022 e nel 2024 e gli Europei nel 2021, l’ultima stagione ha militato tra le fila di Novara. La notizia di questa quadrupla decisione genera veramente scalpore, anche perché rifiutare la chiamata in Nazionale è un gesto molto discutibile. Verosimilmente non verranno più prese in considerazione da Velasco, come lo stesso allenatore ha fatto capire durante la conferenza.

Nel gruppo che parteciperà alla Nations League non sarà presente la schiacciatrice Caterina Bosetti, ma si tratta di una scelta tecnica perché il CT vorrebbe lanciare altri giocatrici in quel ruolo.