Tiro a segno, Paolo Monna secondo nella pistola da 10 metri a Plzen. Riccardo Mazzetti quinto nella pistola automatica

Italia protagonista nelle prime finali del GP of Liberation 2025 di tiro a segno, in corso a Plzen, in Cechia: Paolo Monna si classifica secondo nella pistola da 10 metri, mentre Riccardo Mazzetti termina quinto nella pistola automatica, ed Edoardo Bonazzi chiude nono nella carabina tre posizioni.

Nella pistola ad aria compressa da 10 metri maschile si impone il padrone di casa ceco Jindřich Dubovy, che chiude a quota 242.5 e batte nel duello conclusivo Paolo Monna, il quale si ferma a quota 241.2. Completa il podio il tedesco Robin Walter, che esce di scena in terza posizione con 220.8. Eliminati nelle qualificazioni Federico Nilo Maldini, 10° a quota 577, Mattia Scodes, 22° con 571, e Matteo Mastrovalerio.

Nella pistola automatica da 25 metri maschile si registra la tripletta tedesca con Peter Florian vittorioso con 32/40 davanti ai connazionali Christian Reitz, secondo con 30/40, ed Emanuel Muller, eliminato in terza posizione a quota 25/35. Chiude quinto Riccardo Mazzetti, che perde lo shoot-off con il padrone di casa ceco Matej Rampula, poi quarto.

Nella carabina tre posizioni da 50 metri maschile in finale la vittoria va al ceco Filip Nepejchal, che coglie il successo con 466.5, andando a precedere l’indiano Swapnil Suresh Kusale, secondo a quota 463.5 punti. Termina al nono posto nelle qualificazioni ed è il primo degli esclusi dalla finale Edoardo Bonazzi, con lo score di 587 (34x).