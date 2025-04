Tiro a segno, Sheng Lihao vince per un decimo nella carabina maschile!

Finale al cardiopalma nella gara della carabina ad aria compressa da 10 metri maschile valida per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno, in corso a Lima, in Perù, alla quale non ha preso parte l’Italia: il cinese Sheng Lihao vince per un decimo di punto.

Nell’ultimo atto della competizione, infatti, il cinese Sheng Lihao piega l’indiano Arjun Babuta per un solo decimo di punto, per 252.4-252.3, soprattutto grazie al 10.9 ottenuto col penultimo colpo. Terzo gradino del podio per il magiaro Istvan Marton Peni, a quota 229.8, mentre lo svedese Victor Lindgren si classifica quarto con 208.7.

Quinta piazza per il norvegese Jon-Hermann Hegg, uscito di scena a quota 187.6, che precede il connazionale Ole Martin Halvorsen, eliminato in sesta piazza con 166.2, mentre si classifica settimo lo statunitense Rylan William Kissell, a quota 144.5, mentre termina ottavo l’indiano Rudrankksh Balasaheb Patil con 104.8.