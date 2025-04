Tiro a segno, record del mondo di Wang Zifei nella carabina femminile a Lima

Arriva un record del mondo nell’ultima finale di giornata della seconda tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno, in corso di svolgimento a Lima, in Perù, alla quale ha deciso di non prendere parte l’Italia: nella carabina ad aria compressa da 10 metri femminile il nuovo primato è della cinese Wang Zifei.

La cinese Wang Zifei, pur facendo ancora parte della categoria junior, riscrive il record del mondo assoluto della specialità, dominando la finale con il punteggio di 254.8, cancellando il precedente primato, appartenente alla connazionale Huang Yuting, che nell’ottobre 2024 aveva raggiunto quota 254.5.

La gara odierna si chiude con una tripletta cinese: piazza d’onore per Han Jiayu, seconda a quota 250.8, mentre sale sul gradino più basso del podio Fan Xinyi, terza con 229.6. Termina in quarta posizione la norvegese Jeanette Hegg Duestad, che esce di scena a quota 208.6.

Quinta posizione per l’indiana Arya Borse, eliminata con 188.1, mentre si classifica sesta la sudcoreana Kwon Eunji, eliminata allo shoot-off da Han, a quota 166.8. Settima piazza per la kazaka Yelizaveta Bezrukova, con 145.4, infine è ottava la statunitense Mary Carolynn Tucker, fuori allo spareggio con Bezrukova con 124.7.