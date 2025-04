Tiro a segno: la Norvegia 1 vince nella carabina mista a Lima, battuta l’India 1

Comincia con il trionfo della Norvegia 1 la penultima giornata valida per la seconda tappa di Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno, evento in fase di svolgimento a Perù, precisamente a Lima. In occasione della carabina mista 10 metri il team nordico ha battuto con margine l’India, rendendosi artefice di una prova molto consistente.

Nello specifico il binomio formato da Jeanette Hegg Duestad e Jon-Hermann Hegg ha sconfitto la formazione India 1 di Arya Borse e Rudrankksh Balasaheb, cominciando nel migliore dei modi la finale a due e prendendo il largo nelle ultime battute, fino ad arrivare al risultato di 17-11.

In una lotta tutta cinese, la formazione Cina 1 composta da Zifei Wang (ieri artefice del nuovo record del mondo nella gara femminile) e Busan Song ha battuto invece nettamente i connazionali del Team 2 Yuchen Du e Shengjian Fans, regolandoli con il sonoro punteggio di 16-4.

Ricordiamo che in questo segmento non era presente alcun rappresentante della Nazionale italiana.