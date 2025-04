Tiro a segno, Sun Yujie vince nella pistola femminile da 25 metri a Lima

Si è chiusa a Lima, in Perù, la seconda tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno, alla quale non ha preso parte l’Italia: l’ultima finale del programma è stata quella della pistola sportiva da 25 metri femminile, nella quale il successo è andato alla cinese Sun Yujie.

Nella classica finale a otto è arrivata l’affermazione della cinese Sun Yujie, che al termine dei 50 colpi regolamentari ha superato di misura nel duello conclusivo l’indiana Simranpreet Kaur Brar, sconfitta per 34-33. Gradino più basso del podio per l’altra cinese Yao Qianxun, eliminata a quota 29/45, mentre ha chiuso in quarta posizione l’altra indiana Manu Bhaker, uscita di scena con 22/40.

Quinta piazza per la teutonica Doreen Vennekamp, eliminata allo shoot-off da Bhaker con 21/35, mentre si è classificata sesta l’altra indiana Esha Singh, battuta al termine di uno spareggio a tre da Bhaker e Vennekamp, con 17/30. Settima posizione per l’ecuadoregna Andrea Perez Peña a quota 11/25, infine ottavo ed ultimo posto in finale per l’altra cinese Zu Pengwen, che si è fermata a 7/20.