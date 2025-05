Sport in tv oggi (sabato 3 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 3 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sui motori: gli appassionati di F1 potranno divertirsi con la Sprint Race e le qualifiche del GP di Miami, mentre gli amanti della Superbike potranno gustarsi Superpole e gara-1 del GP d’Italia a Cremona. Grande attesa per le semifinali della Champions League di volley femminile: imperdibile derby tra Conegliano e Milano, poi Scandicci cercherà l’impresa contro il VakifBank Istanbul proprio nella metropoli turca.

L’Italia giocherà la finale ai Mondiali di curling doppio misto: Amos Mosaner e Stefania Constantini scenderanno sul ghiaccio per andare a caccia della medaglia d’oro. Da non perdere il Giro di Romandia e il Giro di Turchia per chi ama il grande ciclismo, in vista del Giro d’Italia che scatterà venerdì da Durazzo. Ricco menu anche per l’atletica leggera con la Diamond League a Shanghai e il nuovo Grand Slam Track a Miami, mentre a Miami giunge alle battute finali il WTA 1000 di tennis.

Da seguire anche la Coppa del Mondo di tuffi, il Grand Slam di judo, i Mondiali di beach soccer, i tornei di golf della settimana, i Mondiali di snooker, oltre alla ricca proposta calcistica tra Serie A e tornei esteri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 3 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 3 maggio

03.30 BADMINTON – Sudirman Cup (diretta streaming su BWF Tv)

05.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Speed maschile/femminile a Bali, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

06.00 JUDO – Grand Slam a Dushanbe, turni preliminari (diretta streaming su Judo Tv)

06.25 TUFFI (Coppa del Mondo) – 3 m maschile, finale (diretta streaming su World Aquatics)

07.30 FORMULA E – GP Monaco, prove libere 1 (diretta streaming su Discovery+)

08.30 EQUITAZIONE (Global Champions League) – Salto a ostacoli a Shanghai (diretta streaming su Discovery+)

09.00 SUPERBIKE – GP Italia, prove libere 3 (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Speed maschile/femminile a Bali, tabellone finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

09.05 RUGBY (Super Rugby) – Hurricanes-Chiefs (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.10 FORMULA E – GP Monaco, prove libere 2 (diretta streaming su Discovery+)

09.30 SQUASH – Europei, quarta giornata (diretta streaming su ESF Tv)

10.00 CICLISMO – Giro di Turchia, settima tappa: Selcuk-Cesme (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 11.30; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 11.30)

10.40 FORMULA E – GP Monaco, qualifiche (diretta streaming su Discovery+)

11.00 SUPERBIKE – GP Italia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.00 SNOOKER – Mondiali, semifinali (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.15 CICLISMO – GP Herning (non è prevista diretta tv/streaming)

11.30 ATLETICA – Diamond League a Keqiao (diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena dalle ore 13.00; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW dalle ore 13.00)

12.10 CICLISMO – Giro di Romandia, quarta tappa: Sion-Thyon 2000 (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 14.00; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 14.00)

12.15 CICLISMO – Freccia delle Ardenne (non è prevista diretta tv/streaming)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Inter-Fiorentina (diretta streaming su DAZN)

12.30 TUFFI (Coppa del Mondo) – 10 m femminile, finale (diretta streaming su World Aquatics)

13.00 BEACH SOCCER (Mondiali) – Giappone-Bielorussia (diretta streaming su Fifa+)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Aston Villa-Fulham (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Alaves-Atletico Madrid (diretta streaming su DAZN)

14.00 SUPERBIKE – GP Italia, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

14.00 JUDO – Grand Slam a Dushanbe, Final Block (diretta streaming su Judo Tv)

14.30 BEACH SOCCER (Mondiali) – Paraguay-Iran (diretta streaming su Fifa+)

14.30 CURLING (Mondiali doppio misto) – Finale per il bronzo: Estonia-Australia (diretta streaming su The Curling Channel)

15.00 CALCIO (Serie A) – Cagliari-Udinese (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Parma-Como (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Lazio-Sassuolo (diretta streaming su DAZN)

15.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League, semifinale) – Milano-Conegliano (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN)

15.00 GOLF (PGA Tour) – The CJ Cup Byron Nelson, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 22.05; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 22.05)

15.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Active Network-Napoli (diretta streaming su Vivo Azzurro Tv)

15.00 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali prima divisione) – Italia-Romania (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

15.05 FORMULA E – GP Monaco, gara-1 (diretta tv su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity, Discovery+)

15.15 SNOOKER – Mondiali, semifinali (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Lipsia-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Tre partite: Borussia Moenchengladbach-Hoffenheim, St. Pauli-Stoccarda, Union Berlino-Werder Brema (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 TENNIS – ATP Masters 1000 Madrid, finale doppio: Arevalo/Pavic vs Granollers/Zeballos (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Everton-Ipswich (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Leicester-Southampton (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 FOOTBALL AMERICANO (IFL) – Varese-Torino (diretta streaming su DAZN)

16.00 NUOTO ARTISTICO (Coppa del Mondo) – Duo misto free (diretta streaming su World Aquatics Tv)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Villareal-Osasuna (diretta streaming su DAZN)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Strasburgo-PSG (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A, playout) – Due partite: Padova-Leno, Teramo-Mezzocorona (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.00 BEACH SOCCER (Mondiali) – Seychelles-Guatemala (diretta streaming su Fifa+)

17.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Due partite: Treviso-Torino, Manfredonia-Sala Consilina (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

17.00 NUOTO ARTISTICO (Coppa del Mondo) – Duo femminile free (diretta streaming su World Aquatics Tv)

17.30 VOLLEY (Superlega, semifinali per il quinto posto) – Due partite: Milano-Verona, Modena-Padova (diretta streaming su VBTV, DAZN)

17.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A, semifinale scudetto) – Gara-1: Pontinia-Salerno (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.35 MOTOCROSS (MX2) – GP Portogallo, qualifiche (diretta streaming su MXGP Tv)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League, semifinale) – VakifBank Istanbul-Scandicci (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN)

18.00 CALCIO (Serie A) – Lecce-Napoli (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Sampdoria-Como (diretta streaming su DAZN)

18.00 FOOTBALL AMERICANO (IFL) – Parma-Legnano (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Cosenza-Sandro Abate (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

18.00 F1 – GP Miami, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

18.25 MOTOCROSS (MX2) – GP Portogallo, qualifiche (diretta streaming su MXGP Tv)

18.30 TENNIS – WTA 1000 Madrid, finale singolare: Sabalenka vs Gauff (diretta tv su Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Dortmund-Wolfsburg (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Arsenal-Bournemouth (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Las Palmas-Valencia (diretta streaming su DAZN)

18.30 BEACH SOCCER (Mondiali) – Mauritania-Portogallo (diretta streaming su Fifa+)

18.45 CALCIO (Eredivisie olandese) – Heracles-Feyenoord (diretta streaming su Como Tv)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Tolosa-Rennes (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 CALCIO (Supercoppa di Serie C, fase a gironi) – Avellino-Padova (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 RUGBY A 7 – SVNS Series (diretta streaming sul canale su HSBC SVNS)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Sette partite: Bolzano-Secchia Rubiera, Brixen-Conversano, Camerano-Sassari, Cassano-Albatro, Chiaravalle-Pressano, Fasano-Cingoli, Merano-Eppan (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 FOOTBALL AMERICANO (IFL) – Ancona-Milano (diretta streaming su DAZN)

19.00 CURLING (Mondiali doppio misto) – Finale per l’oro: Italia-Scozia (diretta streaming su The Curling Channel)

19.05 BASEBALL (MLB) – New York Yankees-Tampa Bay Rays (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A, semifinale scudetto) – Erice-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.30 SNOOKER – Mondiali, semifinali (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 BASKET (Serie A) – Trento-Reggio Emilia (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 VOLLEY (Superlega, playoff terzo posto) – Gara-2: Piacenza-Perugia (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie A) – Inter-Verona (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – PSV Eindhoven-Sittard (diretta streaming su Como Tv)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Valladolid-Barcellona (diretta streaming su DAZN)

21.00 NUOTO ARTISTICO (Coppa del Mondo) – Team acrobatic (diretta streaming su World Aquatics Tv)

21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – St. Etienne-Monaaco (non è prevista diretta tv/streaming)

21.30 CALCIO (Liga portoghese) – Estoril-Benfica (diretta streaming su DAZN)

22.00 F1 – GP Miami, qualifiche (diretta tv su Sky Sport F1, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

23.30 ATLETICA – Grand Slam Track a Miami (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

23.45 BOXE – Riunione a Riad, main event: Canelo Alvarez vs Scull, Mondiale unificato pesi supermedi (diretta streaming su DAZN)