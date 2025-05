LIVE Superbike, GP Italia 2025 in DIRETTA: Bulega deve riannodare il filo a Cremona

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Superbike. Dopo la giornata di venerdì dedicata alle prove libere, si scende nuovamente in pista per affrontare alle ore 11.00 la Superpole che determinerà la griglia di partenza di gara-1 del Gran Premio d’Italia 2025. Sul circuito di Cremona gli occhi saranno tutti puntati su Nicolò Bulega, chiamato a risollevarsi dopo la sfortunata gara-2 olandese.

Il centauro italiano ha dominato le prime due sessioni di prova concludendo la FP2 con il crono di 1’29”250. Dietro di lui il grande rivale per il Mondiale, il turco Toprak Razgatlioglu a 215 millesimi di ritardo. Il pilota del team BMW Motorrad WorldSBK sembra, in condizioni di pista asciutta, l’unico degno rivale di Bulega per la vittoria finale. In ottica podio però non possono essere dimenticati Andrea Locatelli (Pata Prometeon Yamaha) e Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) sempre in top 10 nelle due manche di prova.

Il pilota della Ducati viene da un amaro GP d’Olanda che lo aveva visto protagonista di una fantastica rimonta in gara-2 ma, a due giri dalla fine, un problema alla moto lo ha costretto ad un pesante ritiro. Il Gran Premio di Assen è stato poi conquistato da un altro italiano, Andrea Locatelli che ha ottenuto il suo primo successo in Superbike. La classifica del Mondiale vede Razgatlioglu a 21 lunghezze dal venticinquenne emiliano, che dovrà necessariamente riscattarsi.

L’appuntamento è per oggi sabato 3 maggio con la Superpole che si disputerà alle ore 11.00. Seguirà nella stessa giornata gara-1 alle ore 14.00. Vedremo chi conquisterà la pole position e la prima gara di questo entusiasmante weekend italiano. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della Superpole e della gara-1 del Gran Premio d’Italia 2025.