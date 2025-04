Calendario Final Four Champions League volley femminile 2025: orari semifinali e finale, tv, streaming

La Final Four della Champions League di volley femminile andrà in scena nel weekend del 3-4 maggio presso la Ülker Sports Arena di Istanbul. La metropoli turca sarà il teatro degli atti conclusivi della massima competizione europea: sabato si disputeranno le semifinali, mentre domenica si giocherà l’atto conclusivo che assegnerà il prestigioso trofeo. Si preannuncia grande spettacolo nell’impianto che solitamente ospita le partite del Fenerbahce Istanbul, grande assente dell’evento che chiude la stagione per club.

All’appuntamento saranno presenti tre squadre italiane. Imperdibile derby in semifinale tra Milano e Conegliano, rivincita della finale dello scorso anno vinta dalle Pantere. Le riconfermate Campionesse d’Italia, reduci dal dominio contro le meneghine in campionato, andranno a caccia del quinto trionfo di questa stagione, dopo aver già alzato al cielo Mondiale per Club, Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Paola Egonu e compagne cercheranno di invertire la rotta dopo aver perso tutti gli scontri diretti in questa annata agonistica.

Scandicci sarà invece chiamata a fronteggiare la corazzata VakifBank Istanbul allenata da coach Giovanni Guidetti e fresca di titolo nazionale. La formazione toscana, alla sua prima Final Four di Champions League, dovrà inventarsi una superba magia se vorrà dare vita a un derby italiano anche in finale: il compito si preannuncia particolarmente arduo per il sestetto guidato dalla bomber Ekaterina Antropova, sconfitto da Milano nella semifinale scudetto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della Final Four della Champions League 2025 di volley femminile. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali Sky; in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO FINAL FOUR CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

Sabato 3 maggio

Ore 15.00 Semifinale 1: Numia Vero Volley Milano vs A. Carraro Imoco Conegliano

Ore 18.00 Semifinale 2: VakifBank Istanbul vs Savino Del Bene Scandicci

Domenica 4 maggio

Ore 15.00 Finale per il terzo posto

Ore 18.00 Finale Champions League 2025 volley femminile

