LIVE Atletica, Diamond League Shanghai 2025 in DIRETTA: attesa per Duplantis e Mahuchikh

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del meeting di Shanghai (Cina), valevole per la Diamond League 2025, secondo appuntamento stagionale del massimo circuito internazionale itinerante. Si rimane nel paese del Dragone per il meeting numero due dell’annata. Tante le stelle presenti a Shaoxing – località in cui si terrà l’evento – pronte a prender parte all’ultima uscita in Estremo Oriente prima di riavvicinarsi alle nostre longitudini.

Parterre scintillante quello al via nel distretto di Keqiao. Grande attesa in particolare per Armand Duplantis, primatista mondiale (6.27) e campione olimpico di salto con l’asta, che punta al primo sei metri della stagione all’aperto dopo aver trionfato a Xiamen con un (per lui) normale 5.92. Riflettori puntati sul debutto stagionale nel salto triplo del portoghese Pedro Pablo Pichardo, argento a Parigi 2024, che torna in gara dopo oltre sette mesi e potrebbe far traballare la world lead dell’azzurro Andy Diaz. Presente anche la dominatrice del salto in alto femminile, l’ucraina Yaroslava Mahuchikh, mentre fa il suo esordio nel 2025 la giapponese campionessa olimpica e mondiale del giavellotto Haruka Kitaguchi.

Nei 400 ostacoli occhio a Karsten Warholm, reduce dal conseguimento del primato mondiale nei 300hs: il norvegese ha nelle gambe una super prestazione. Nei 100 uomini il favorito sudafricano Akani Simbine verrà sfidato in primis dal giamaicano argento olimpico in carica Kishane Thompson, mentre Grant Holloway non sarà al via dei 110hs. Come a Xiamen l’Italia verrà rappresentata dalla sola Daisy Osakue nella prova del disco, gara non valevole per il circuito di Diamond League.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del meeting di Shanghai (Cina), valevole per la Diamond League 2025, secondo appuntamento stagionale del massimo circuito internazionale itinerante. L’evento avrà inizio alle ore 11.30. Non perdetevi neanche un minuto del meeting di Shanghai con la nostra DIRETTA LIVE, vi aspettiamo!