LIVE Giro di Romandia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: frazione regina con arrivo in salita che chiama Evenepoel

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro di Romandia 2025. È il giorno della frazione regina della settantottesima edizione del Giro di Romandia: i corridori si daranno battaglia per 128.4 km che li porteranno da Sion a Thyon 2000 in una tappa con 4183 metri di dislivello.

Tappa breve ma con tante salite importanti da affrontare. Meno di 10 chilometri dopo la partenza inizierà l’ascesa di Anzère (14.5 km al 7% di pendenza media) seguita dopo poco da Lens (3.8 km al 5.8%). Dopo un breve falsopiano i corridori scaleranno Nax (11.5 km al 6.8%) e Suen (5.8 km al 5.1%). Infine il gruppo affronterà il Thyon 2000 (20.2 km al 7.7%) sulla cui cima è posto il traguardo di questa frazione.

Visto l’arrivo in salita il favorito numero uno non può non essere Remco Evenepoel (Soudal Quick Step). Il belga proverà a far saltare il banco per vincere anche la classifica generale. Il campione olimpico dovrà fare attenzione a Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG), Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers), Oscar Onley (Team Picnic PostNL) e Lenny Martinez (Bahrain Victorious). L’Italia si affiderà a Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team), già capace di vincere una tappa questa settimana.

La quarta tappa del Giro di Romandia inizierà alle 12.10 da Sion. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della frazione regina a partire dalle 14.30 con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!