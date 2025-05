Italia-Scozia, Finale Mondiali curling misto 2025: orario, tv, programma, streaming

Sono sempre loro i giocatori della provvidenza per il curling italiano. Stefania Constantini ed Amos Mosaner hanno scritto una nuova e memorabile pagina di storia, portando l’Italia in finale ai Mondiali di doppio misto che si stanno disputando a Fredericton, in Canada. Mai il Bel Paese aveva raggiunto l’ultimo atto di una rassegna iridata, in nessuna specialità di questo sport. I campioni olimpici di Pechino 2022 si assicurano così la possibilità di dare la caccia ad un oro che li proietterebbe ancora di più nella leggenda. E dire che questa coppia era stata smembrata per oltre tre anni, salvo tornare insieme nella stagione che precede i Giochi di Milano Cortina 2026.

Gli azzurri hanno piegato per 7-6 l’Estonia all’extra-end, al termine di una partita che definire palpitante è poco. Gli italiani hanno rischiato l’eliminazione nell’ultima frazione, quando solo una prodezza di Stefania Constantini ha evitato un doppio punto per i baltici che sarebbe stato letale. Ancora la cortinese, con una vera e propria magia da fuoriclasse, ha piazzato la stone esattamente al centro nell’ultimo tiro dell’incontro, siglando il punto necessario per lasciarsi andare ai festeggiamenti.

Sabato 3 maggio, alle ore 19.00, l’Italia affronterà la Scozia nella sfida che assegnerà il trono iridato. Nel round robin erano stati gli azzurri ad imporsi con un secco 7-4, ma sappiamo quanto cambi tutto in una gara che assegna una medaglia d’oro. Constantini e Mosaner dovranno vedersela con un autentico fuoriclasse come Bruce Mouat, coadiuvato dalla solida Jennifer Dodds. Gli italiani, avendo vinto il round robin, avranno il vantaggio di partire di mano nel primo end, ovvero con l’ultima stone a disposizione.

L’atto conclusivo tra Italia e Scozia, purtroppo, non si vedrà in tv in Italia: Discovery non ha acquistato i diritti per trasmettere l’evento. Sarà possibile seguire il match solo in streaming, e a pagamento, su ‘The Curling Channel”: il ticket è di 8,99 dollari. Il saldo può avvenire solo con carta di credito: non è previsto Paypal.

PROGRAMMA FINALE MONDIALI CURLING MISTO 2025

Sabato 3 maggio

Ore 19.00 Italia-Scozia – Diretta streaming su The Curling Channel

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING ITALIA-SCOZIA

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: The Curling Channel, con ticket a pagamento da 8.99 dollari

Diretta testuale: OA Sport