Sinner-Navone oggi, ATP Roma 2025: orario preciso, canale tv, programma in chiaro

Oggi, sabato 10 maggio, Jannik Sinner tornerà finalmente a giocare. Il n.1 del mondo affronterà Mariano Navone nel secondo turno degli Internazionali d’Italia a Roma. Sulla terra rossa del Foro Italico riprenderà la corsa dell’altoatesino, costretto a fermarsi per la vicenda “Clostebol”. Un caso di cui si continua a parlare, costato tre mesi di sospensione al pusterese, frutto dell’accordo tra i suoi legali e la WADA.

Sinner, da questo punto di vista, è concentrato solo sul tennis e il confronto con l’argentino è tutt’altro che semplice. Navone è il classico “terraiolo” sudamericano, molto solido da fondo e in grado di far giocare la classica palla in più. Servirà pazienza nel tennis del nostro portacolori, dovendo poi interpretare al meglio anche le condizioni del campo centrale.

Non ci sono precedenti tra i due e quindi bisognerà comprendere nel corso del match cosa fare e quali soluzioni trovare ai problemi proposti dall’argentino. Jannik è consapevole che la sfida nasconde delle insidie, visto che uno stop di tre mesi, pur senza infortuni, è deleterio nel ritmo partita che l’azzurro non può avere al 100%.

La partita tra Jannik Sinner e Mariano Navone, valida per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2025 a Roma, sarà la quarta in programma sul campo centrale e la prima della sessione serale, non prima delle 19.00. La copertura televisiva sarà garantita dai canali di Sky Sport e da Rai 2 HD; in streaming su SkyGo, NOW, RaiPlay e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

SINNER-NAVONE ATP ROMA 2025

Sabato 10 maggio

Campo Centrale – ore 11:00

Matteo Berrettini vs Jacob Fearnley

Danielle Collins vs Iga Swiatek (Non prima 13:00)

Jasmine Paolini vs Ons Jabeur

Jannik Sinner vs Mariano Navone (Non prima 19:00)

Elise Mertens vs Jessica Pegula (Non prima 20:30)

PROGRAMMA SINNER-NAVONE ATP ROMA 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Rai 2 HD.

Diretta streaming: SkyGo, NOW, RaiPlay, Tennis Tv.

Diretta testuale: OA Sport