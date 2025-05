Mariano Navone: “Spero di rovinare la festa di ritorno a Sinner, lui ha tutto da perdere”

Mariano Navone sarà il primo avversario di Jannik Sinner negli Internazionali d’Italia, incontro previsto domani non prima delle 19.00 sul Centrale. Una partita speciale, essendo la prima del n.1 del mondo dopo la sospensione di tre mesi per la vicenda “Clostebol”. Tanti i punti interrogativi su quello che saprà fare Jannik, al cospetto di un giocatore che fa della solidità la propria arma.

Proprio attraverso la sua capacità di sbagliare poco e di coprire il campo, ha avuto la meglio con un doppio 6-3 del talentuoso Federico Cinà. Attualmente n.99 del mondo, l’anno scorso aveva raggiunto l’apice, con due finali ed entrambe perse a Rio de Janeiro a Bucarest.

“Sarà una partita molto difficile, contro Jannik a Roma, il giorno del suo ritorno. Lui è un giocatore impressionante, ha vinto molti grandi tornei. Devo pensare a me, preparare le mie cose per tentare di vincere. So di giocare contro il numero uno del mondo a Roma: spero di rovinargli un po’ il ritorno! (sorride, ndr.). Ma sarà un giorno molto speciale“, le parole dell’argentino.

“Dopo la sospensione di tre mesi gli mancherà un po’ di ritmo. Ma sarà comunque una partita molto complicata, ovviamente. Giocare contro un numero uno del mondo italiano nel suo Paese sarà una bellissima esperienza. Se perdo non succede nulla, se vinco sarebbe una cosa grande. Sarà una sfida che dirà quale è il livello attuale di entrambi“, ha concluso.