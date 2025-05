LIVE Sinner-Navone, ATP Roma 2025 in DIRETTA: torna il n.1 al mondo! Il Foro accoglie il suo Re

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Mariano Navone, valido per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2025. Sul campo centrale del Foro Italico, il n.1 del mondo torna a giocare, messa definitivamente alle spalle la vicenda “Clostebol”, che però ancora alimenta delle discussioni tra gli addetti ai lavori e non solo.

Non sarà una partita semplice per l’altoatesino. La sua ultima partita ufficiale risale a fine gennaio, quando vinse la finale degli Australian Open contro il tedesco Alexander Zverev. Dopo il successo nella terra dei canguri, l’accordo con la WADA e la sospensione di tre mesi che l’ha limitato anche nella modalità degli allenamenti in campo. Di conseguenza, dei dubbi ci sono sulla prestazione di Sinner.

Il coefficiente di difficoltà è alto anche perché Navone è il classico terraiolo. L’argentino è uno specialista dei campi su terra rossa, in grado di giocare molto bene in top-spin con entrambi i fondamentali e rendere duro lo scambio da fondo, per forzare l’errore dell’avversario. Tutte informazioni note a Jannik, che però dovrà trovare in campo le soluzioni.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Mariano Navone, valido per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La sfida è prevista non prima delle 19.00 sul Centrale del Foro Italico. Buon divertimento!