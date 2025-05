Monaco: “Tyra Grant il talento più grande che abbiamo a disposizione. Cinà più avanti del Sinner 18enne”

Si entra sempre più nel vivo degli Internazionali di tennis 2025 di Roma e non è mancata la puntata speciale di Tennis Mania dedicata al torneo del Foro Olimpico, in onda sul canale You Tube di OA Sport. Assieme a Dario Puppo e Massimiliano Ambesi, non è mancata l’analisi di Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport.

Il primo punto all’ordine del giorno non poteva che essere il brillante successo per 7-6, 7-6 di Gigante su Rinderknech: “Gigante viene da risultati di un certo tipo, quindi la vittoria tirata con Rinderknech non mi sorprende. È un giocatore, insieme a Pellegrino, che nelle retrovie sta facendo vedere di poter stare a questo livello. L’anno scorso aveva già vinto un turno con Zeppieri, quindi non avrà un riscontro nel ranking, però sicuramente per la fiducia è una gran bella cosa“.

Un sorriso per i nostri colori che, purtroppo, non ha visto grandi repliche nel corso del giovedì romano: “Per il resto è stata una giornata piuttosto difficile per gli italiani, oserei dire deludente. Non tanto perché non si possono perdere determinate partite, ma per il modo in cui si sono perse a partire da Cobolli. Non dimentichiamoci però che è cresciuto con Nardi, che è sempre stato molto più forte di lui, quindi era anche una sfida molto mentale conoscendosi così bene. Nardi supera un turno come nel 2024, però le sconfitte di Arnaldi in due set con Bautista Agut e di Bellucci con Martinez lasciano un po’ l’amaro in bocca“.

Anche nel comparto femminile è arrivata una pesante sconfitta: “Bronzetti che ha preso 6-2 6-2 da Siegemund in serale è una brutta botta, Fognini fa pochi game con Fearnley che poi sfiderà Berrettini al prossimo turno. Cinà invece ha fatto ampiamente il suo contro Navone, disputando una buonissima partita e ha perso in due set abbastanza equilibrati. La vittoria di Paolini può darle una bella spinta, perché l’anno scorso arrivò qui e perse all’esordio“.

Tra chi è uscito dal campo sconfitto ieri c’è il giovanissimo Cinà che ha perso contro l’argentino Navone: “Cinà ha già un modo di stare in campo davvero notevole. Ha tante soluzioni, sa fare quasi tutto sul campo da tennis, ed in questo è più avanti rispetto al Sinner diciottenne, anche se sappiamo che si tratta di un puzzle difficile da comporre. Fonseca sta vivendo una flessione naturale, ma adesso che ha fatto un piccolo bagno d’umiltà penso possa presentarsi a Parigi come un avversario più pericoloso per gli altri“.

Non poteva mancare un commento sulla giovanissima Grant che ha perso una partita incredibile contro Ruzic: “Cosa ne penso? Mi ha lasciato una sensazione ambivalente. Indubbiamente ha potenziale, e lo si vede soprattutto dal peso della palla di dritto. Ha attitudine, dà la sensazione di non essere una esordiente nei modi. Sembra nata per questi palcoscenici. Deve migliorare nel servizio e nel rovescio, come negli spostamenti. Peccato per quella gestione nel finale di terzo set. 5-3 e match point e crollo. Si è disunita con giocate senza senso. Non mi ha lasciato una buona sensazione. Ad ogni modo è il talento più grande che abbiamo a disposizione”.