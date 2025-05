Rivelazione venezuelana al Giro d’Italia: stupisce Orluis Aular

Prometteva di non essere la consueta passerella iniziale dedicata ai velocisti ed ha mantenuto in pieno le attese della vigilia. La prima tappa del Giro d’Italia 2025, la Tirana-Tirana di 160 chilometri, ha regalato un finale palpitante con il successo in volata di Mads Pedersen.

Il corridore della Lidl-Trek ha raccolto così i frutti dell’ottimo lavoro svolto dalla sua squadra nella seconda parte di gara per sfiancare la resistenza dei velocisti. Il danese, prima maglia rosa, ha superato allo sprint il belga Wout Van Aert della Team Visma | Lease a Bike e Orluis Aular della Movistar Team.

Il corridore venezuelano, nato il 5 novembre 1996, può essere considerato la grande rivelazione della prima giornata. Il suo nome non era certamente atteso nei pronostici della vigilia ed invece con un’ottima volata ha saputo coronare una corsa condotta nel gruppo di testa e ha preceduto sul traguardo nomi molto più quotati come quello dell’inglese Q36.5 Pro Cycling Team, Thomas Pidcock, accreditato tra i candidati più accreditati per il successo di giornata, e l’ecuadoriano Richard Carapaz, vincitore del Giro nel 2019.

Grazie al gioco degli abbuoni Aular occupa, alla fine della giornata inaugurale, il terzo gradino della classifica generale. Nel palmares del corridore venezuelano figurano il successo alla Vuelta a Venezuela nel 2019 e nel 2022 e 2023 le vittoria alla Volta ao Alentejo.