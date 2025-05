Giro d’Italia 2025, Mads Pedersen: “Emozione indossare la maglia rosa. Lavoro di squadra perfetto”

Mads Pedersen indossa la prima maglia rosa del Giro d’Italia 2025. Pronostico rispettato da parte del danese della Lidl-Trek, che trionfa in volata sul traguardo di Tirana, battendo Wout Van Aert (Visma|Leader a Bike) e il venezuelano Orluis Aular (Movistar). Bel quarto posto per Francesco Busatto (Intermarché-Wanty) e in Top-10 chiudono anche Diego Ulissi, Nicola Conci e Davide Piganzoli.

Queste le prime parole del danese dopo la vittoria: “Semplicemente fantastico aver vinto la prima tappa e indossare così la maglia rosa. Un successo arrivato grazie a uno straordinario lavoro di squadra“.

Una tattica perfetta da parte della Lidl-Trek: “L’obiettivo era spingere forte sull’ultima salita e ridurre il gruppo per poi giocarmi tutto in volata. Wout è sempre un avversario tosto e quando è in gruppo ha sempre una chance di vincere, ma oggi avevo le gambe buone e sono riuscito a fare la mia volata”.

Ancora sulla conquista della maglia rosa: “È la prima volta che riesco a conquistare la maglia di leader in un grande giro e sono felicissimo“.