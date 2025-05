Classifica Giro d’Italia 2025, prima tappa: Pedersen maglia rosa, Tiberi con Roglic e Ayuso

Mads Pedersen ha indossato la prima maglia rosa del Giro d’Italia 2025, dopo essersi imposto in volata sul traguardo di Tirana. L’alfiere della Lidl-Trek ha dato vita a un appassionante testa a testa con il belga Wout van Aert, battuto di una ruota abbondante. Il già Campione del Mondo si merita così il diritto di vestire il simbolo del primato, suo grande obiettivo della vigilia.

Sulla salita di Surrel, il cui GPM era posto a undici chilometri dall’arrivo, è stato Giulio Ciccone a tenere un ritmo molto sostenuto in favore del compagno di squadra Mads Pedersen. L’abruzzese ha lavorato per il danese anche lungo la discesa, dimostrando un eccellente stato di forma: davvero punterà solo alle singole tappe o farà un pensierino alla graduatoria vista la condizione?

Lo sloveno Primoz Roglic e lo spagnolo Juan Ayuso sono giunti nel gruppo principale senza particolari patemi d’animo, anche se l’iberico ha dovuto fare con una caduta a un centinaio di chilometri dal traguardo. Insieme ai due grandi favoriti della vigilia sono giunti anche Antonio Tiberi (che punta al podio) e l’ecuadoriano Richard Carapaz.

Lo spagnolo Mikel Landa è caduto quando mancavano cinque chilometri, andando largo e poi finendo in un terrapieno in pavé oltre un marciapiede: l’iberico è rimasto a terra dolorante e poi si è rialzato, ma in ottica classifica si tratta di un grave perdita perché aveva tutte le carte in regola per lottare per un piazzamento sul podio.

Di seguito la classifica generale del Giro d’Italia 2025 al termine della prima tappa. Domani (sabato 10 maggio) è prevista la seconda frazione: una cronometro individuale di 13,7 km con partenza e arrivo a Tirana, ideale per dare un nuovo volto alla graduatoria.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2025 (dopo la prima tappa)

1 PEDERSEN Mads Lidl – Trek 20 3:36:14

2 VAN AERT Wout Team Visma | Lease a Bike 0:04

3 AULAR Orluis Movistar Team 0:06

4 BUSATTO Francesco Intermarché – Wanty 0:10

5 PIDCOCK Thomas Q36.5 Pro Cycling Team ,,

6 ULISSI Diego XDS Astana Team ,,

7 CARAPAZ Richard EF Education – EasyPost ,,

8 POOLE Max Team Picnic PostNL ,,

9 CONCI Nicola XDS Astana Team ,,

10 PIGANZOLI Davide Team Polti VisitMalta ,,