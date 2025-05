Giro d’Italia 2025, si ritira subito Mikel Landa. Lo spagnolo finisce in ambulanza

Il Giro d’Italia perde subito uno dei suoi possibili protagonisti. Mikel Landa ha infatti già dovuto dire addio alla Corsa Rosa dopo essere caduto negli ultimi chilometri. Un infortunio sicuramente grave per lo spagnolo della Soudal Quick-Step che prima è stato immobilizzato su una barella e poi trasportato via dall’ambulanza.

La sfortuna ha decisamente colpito Landa, che si presentava al Giro con l’obiettivo assolutamente di insidiare il duopolio Roglic-Ayuso, di salire sul podio a Roma e di vincere anche almeno una tappa, specialmente quelle in montagna nella terza settimana.

Landa è caduto nella discesa finale, finendo anche contro un palo e soprattutto colpendo violentemente a terra, con il marciapiede posto un po’ più in basso rispetto al livello della strada e che quindi ha reso ancora più doloroso l’impatto. Landa è rimasto subito a terra dolorante e successivamente le immagini in televisione hanno mostrato lo spagnolo trasportato via in ambulanza.

Cambia così anche il giro della Soudal Quick-Step, che adesso senza il suo capitano dovrà trovare dei nuovi obiettivi. Oggi Paul Magnier, come tanti altri velocisti si è staccato e non è riuscito a tenere in salita. Potrebbe avere più spazio un corridore come Mattia Cattaneo, con la formazione belga che sicuramente dovrà adattarsi a un nuovo Giro d’Italia già dalla prima tappa.