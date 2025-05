Giro d’Italia 2025, Francesco Busatto: “Commosso dal lavoro della squadra, felicissimo per la maglia bianca”

La prima tappa del Giro d’Italia 2025, da Durrës a Tirana (Albania) di 160 km, ha visto il successo del danese Mads Pedersen. Il corridore della Lidl – Trek si è imposto davanti al belga Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) e al venezuelano Orluis Aular (Movistar Team), dando un saggio della propria classe in arrivi particolari come quello della prima frazione della Corsa Rosa.

Ai piedi del podio un ottimo Francesco Busatto. L’alfiere nostrano della Intermarché – Wanty ha mostrato un ottimo colpo di pedale e ai microfoni del Processo alla tappa su Rai 2 HD ha espresso la propria soddisfazione, ringraziando la sua squadra per il sostegno.

“Il team ha creduto in me fin da subito. Da dicembre puntavamo al Giro, specialmente a questa tappa. Sapevamo che si poteva mettere nel mirino, non è stato un inizio di stagione facile per niente“, ha ammesso un Busatto visibilmente emozionato.

“Sono così contento di essere tornato a un buon livello e sono davvero grato alla squadra per il lavoro fatto. Ha sempre creduto in me e ringrazio anche i compagni. Sono commosso“, ha aggiunto il ciclista italiano. Busatto che, quindi, ha potuto fregiarsi anche della Maglia Bianca, in qualità di miglior giovane nella classifica di questo Giro.

“Non è male per niente avere questa maglia, già domani sarà dura tenere la leadership. Io farò il massimo. Oggi non sapevo di stare così bene, magari domani sarà lo stesso“, ha aggiunto.