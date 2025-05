Caos a Miami: partenza rinviata nella Sprint, bandiera rossa e Leclerc già fuori!

Un acquazzone si è abbattuto una trentina di minuti prima della Sprint Race del GP di Miami, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito della località statunitense. Charles Leclerc ne ha fatto le spese andando a sbattere contro il muro del rettilineo che portava a curva 11, incappando in un aquaplaning che gli ha fatto perdere il controllo della Ferrari. Le condizioni meteo sono migliorate nei minuti successivi e le monoposto sono state schierate sulla griglia di partenza.

La partenza della gara veloce era in programma alle ore 18.00 italiane, ma l’asfalto era bagnato e le condizioni della pista non erano delle migliori poiché l’asfalto non gode di elevate doti di drenaggio. A quell’ora le monoposto sono partite alle spalle della safety car e hanno percorso un paio di giri di ricognizione, ma i commissari di gara hanno valutato che non c’erano le condizioni ideali per fare disputare la Sprint Race sulla distanza dei 100 chilometri.

A ulteriore dimostrazione delle difficoltà del tracciato va annotato che Max Verstappen è incappato in un testacoda, riprendendo comunque la via della pista. È stata esposta la bandiera rossa e i piloti sono rientrati ai box, scendendo anche dalle monoposto. Si attende che la pista si asciughi (fortunatamente le temperature sono alte) e che si possa correre in totale sicurezza, sono previsti 17 giri (originariamente erano 18, ma ne è stato percorso uno dietro alla safety car dopo quella abituale di ricognizione): è stata prevista la partenza alle ore 18.28 italiane.

Bisognerà prestare la massima attenzione alle tempistiche, perché alle ore 22.00 sono in programma le qualifiche che determineranno la griglia di partenza per il Gran Premio di domani: c’è il rischio che quella sessione possa subire uno slittamento. Ricordiamo lo schieramento per la Sprint Race: Kimi Antonelli scatterà dalla pole position con la Mercedes, seguito dalle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, poi la Red Bull di Max Verstappen e l’altra Mercedes di George Russell. Charles Leclerc non potrà scattare dalla sesta piazzola, Lewis Hamilton è settimo con l’altra Ferrari.