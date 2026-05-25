F1, Oscar Piastri amaro: “La strategia? Adesso sembriamo degli idioti, ma con più pioggia…”

Una giornata no per Oscar Piastri e il team papaya. Il pilota australiano non è andato oltre l’undicesima posizione in occasione del GP del Canada, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 andato in scena questo fine settimana presso il circuito di Montrèal.

L’oceanico, complice anche una strategia compeltamente sbagliata, non ha mai inciso sul tracciato nordamericano, arrivando al traguardo con due giri di ritardi rispetto ad Andrea Kimi Antonelli, per la quarta volta consecutiva vincitore precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton e la Red Bull di Max Verstappen.

Arrivato al parco chiuso, il nativo di Melbourne ha commentato quanto fatto, spiegando anche la scelta delle gomme iniziale dettate da alcune gocce di pioggia che hanno ingannato tutto il team: “Stava piovendo e, tra l’inno nazionale e l’ingresso nell’abitacolo, c’era parecchia acqua a terra. Si distingueva molto chiaramente la parte bagnata, così come quella ancora asciutta”.

Piastri ha poi chiosato: “Arrivare sulla griglia di partenza con le gomme slick non è stato affatto facile, riuscire ad andare a tutta era davvero difficile. Se avesse piovuto solo un po’ di più, saremmo sembrati degli eroi. Non l’ha fatto, e quindi ora sembriamo solo degli idioti”