MotoGP oggi in tv, GP Francia 2025: orari prove libere, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, venerdì 9 maggio, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP di Francia, sesto round del Motomondiale 2025. Sul mitico circuito di Le Mans, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale.

In MotoGP c’è grande curiosità su quello che potrà accadere. In Spagna, a sorpresa, Alex Marquez è tornato in testa alla classifica generale, approfittando dell’errore del fratello Marc nel GP e conquistando la prima vittoria della carriera in top-class. L’otto-volte iridato dal canto suo vorrà far capire che è lui che comanda in famiglia e in pista in questo week end.

Francesco Bagnaia, in tutto questo, è chiamato a una reazione. Il feeling con la Ducati GP25 non è eccelso e vanno trovate al più presto delle soluzioni. Pecco dovrà assolutamente cambiare registro per sperare di essere della partita per il campionato. Vedremo se ci saranno inserimenti in questa circostanza, pensando ad esempio alla Yamaha del padrone di casa, Fabio Quartararo, tornato sul podio a Jerez de la Frontera.

Il venerdì del GP di Francia, sesto round del Motomondiale 2025, sarà trasmesso in diretta televisiva, a pagamento, su Sky Sport MotoGP (208) interamente; in streaming su SkyGo e su NOW. Non ci sarà la copertura in chiaro di TV8, in streaming su TV8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1 a Le Mans.

MOTOGP OGGI IN TV

Venerdì 9 maggio

Ore 08.30-08.45, MotoE, Prove libere 1 – Nessuna copertura tv/streaming

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 12.35-12.50, MotoE, Prove libere 2 – Nessuna copertura tv/streaming

Ore 13.15-13.50, Moto3, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.05-14.45, Moto2, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

