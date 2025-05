MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “A Le Mans posso fare veramente bene, avrò degli aggiornamenti sulla moto”

Fabio Di Giannantonio è chiamato ad un cambio di passo soprattutto in qualifica per ambire con maggiore frequenza al podio già a partire da questo weekend sulla pista di Le Mans, sede del sesto appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP 2025. Il romano del team VR46 occupa la quinta posizione nel campionato dietro a quattro ducatisti che si sono dimostrati sin qui superiori a livello di velocità e costanza di rendimento.

“Arriviamo in Francia dopo un bellissimo evento con Monster allo Stadio Olimpico di Roma. Le Mans è una pista storica bellissima, dove si va forte e ci sono molte frenate. Penso che potremo utilizzare già in Francia le soluzioni che abbiamo trovato nei test di Jerez, perciò sono curioso di vedere come andranno gli aggiornamenti della moto“, dichiara Diggia verso il GP di Francia.

“A Le Mans possiamo fare veramente bene, l’anno scorso abbiamo lottato per il podio, poi ci saranno tantissimi fan e moltissima energia. Quindi ci divertiremo“, le parole del pilota italiano in vista del fine settimana transalpino. Di Giannantonio dovrà salire di colpi per mettere nel mirino il secondo piazzamento sul podio della sua annata, dopo la terza posizione di Austin.