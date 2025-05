MotoGP, Francesco Bagnaia: “Le Mans mi piace da sempre. Nei test ho fatto dei passi in avanti”

Francesco Bagnaia non ha vissuto sin qui un brillante avvio di stagione, con una sola vittoria all’attivo su dieci eventi (tra Sprint e gare) e con tanti terzi posti, ma ciò nonostante occupa la terza piazza in classifica generale a -20 dal leader Alex Marquez e soprattutto a -19 da Marc Marquez. Distacchi tutto sommato minimi quando restano in calendario ancora diciassette Gran Premi da disputare.

Pecco è reduce da un deludente doppio terzo posto a Jerez de la Frontera, in cui non ha sfruttato appieno la caduta di Marc della domenica restando alle spalle di Alex e della Yamaha di Fabio Quartararo. Il torinese del team factory Ducati deve ancora trovare la quadra dal punto di vista tecnico con la GP25, ma il prossimo appuntamento in Francia potrebbe fornire delle indicazioni importanti in tal senso.

“Nonostante meteo e temperature, Le Mans è una pista che mi piace da sempre e che ben si adatta alla Ducati. A Jerez sono stato solido nella Sprint, in gara mi sono mancati i sorpassi, ma abbiamo raccolto una doppia terza posizione e tanti punti. Nel test poi ho fatto dei passi in avanti, provando alcune soluzioni che riporteremo anche qui e che possono farci essere più competitivi”, dichiara Bagnaia al sito ufficiale Ducati alla vigilia del weekend di Le Mans.

Il tre volte campione iridato non ha mai vinto il GP di Francia in MotoGP, mentre in precedenza era salito sul gradino più alto del podio in Moto2 nel 2018 collezionando diversi podi sin dai tempi della Moto3. Nell’ultimo triennio Pecco ha collezionato una delusione dopo l’altra al circuito Bugatti, con due cadute ed una sconfitta nel duello per la vittoria con Martin e Marc Marquez nel 2024.