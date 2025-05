MotoGP, Marc Marquez: “Le Mans pista amica di Ducati. Il meteo sarà un fattore decisivo”

Marc Marquez è il grande favorito alla vigilia del weekend di Le Mans valevole per il Gran Premio di Francia 2025, sesto capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Il fuoriclasse spagnolo del team ufficiale Ducati ha collezionato fino a questo momento otto vittorie su dieci eventi disputati, mancando l’appuntamento con il primo posto in gara solamente per le cadute di Austin e Jerez.

Due zeri molto pesanti a livello numerico per la classifica generale, con l’otto volte campione iridato che si ritrova così incredibilmente secondo a -1 dal fratello Alex nel Mondiale. Il 32enne di Cervera vanta un margine di 19 punti nei confronti del compagno di squadra Francesco Bagnaia, probabilmente il rivale più credibile e quotato a lungo raggio in ottica titolo.

“Sono contento di tornare al lavoro, Le Mans nelle ultime stagioni è stata una pista particolarmente amica di Ducati e lo scorso anno ho centrato qui un podio. A Jerez abbiamo fatto molto nella giornata di test, non so cosa porteremo esattamente qui, ma sono positivo. È stato un weekend buono, peccato per la caduta di domenica. Meteo e temperature qui in Francia possono essere un fattore decisivo per la gara”, il commento di Marc verso Le Mans al sito ufficiale della Ducati.