LIVE Pro Recco-Brescia, A1 pallanuoto 2025 in DIRETTA: inizia la serie scudetto con la grande classica

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Brescia-Pro Recco, A1 pallanuoto 2025: parte la serie scudetto con la grande classica, prima gara finale tutta da vivere.

Grande classica, per la quattordicesima volta AN Brescia-Pro Recco Waterpolo si sfideranno nell’atto conclusivo della serie A1 maschile. Le due rose si sfideranno per lo scudetto numero 106. La prima partita scudetto fu nel 2003 e vinsero i lombardi 14-13 in gara 5 a Genova. Poi fu solo Pro Recco per nove tornei consecutivi, fino al 3-1 che Brescia impose ai liguri nel 2021 conquistando il secondo scudetto.

Negli ultimi scontri in campionato, il bilancio pende con forza dalla parte dei bresciani che in campionato hanno pareggiato 8-8 alla Sciorba di Genova il 18 gennaio e un successo 13-12 in casa il 18 aprile, proprio nell’ultima sfida della prima fase. Una vittoria che ha dato la possibilità alla rosa di Bovo di chiudere in testa la regular season.

La Pro Recco, che insegue lo scudetto numero 37 mentre i bresciani ne hanno vinti due, avrà nella testa anche la finale di Euro Cup contro il Radnicki: proprio questo sabato l’andata in Serbia.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Brescia-Pro Recco, A1 pallanuoto 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 20:00. Buon divertimento!