Bobbi avverte: “Budget risicato per la Ferrari da destinare al 2026. A Barcellona si decide”

Annata iniziata tutt’altro che bene per la Ferrari che sembra già costretta, dopo la super controprestazione arrivata nel GP di Miami, con entrambi i piloti fuori dalla top-5, a guardare alla prossima stagione.

L’obiettivo è quello di tornare tra i migliori team al mondo con il cambio di regolamento, anche se, vista la situazione attuale, non sembra così scontato pensare che la casa di Maranello ci riesca.

A commentare la situazione Matteo Bobbi a Race Anatomy: “Tutti i team stanno lavorando sul progetto 2026 che è diverso dal 2025 per caratteristiche, gli altri stanno già lavorando così come Ferrari. Il budget da spostare per il 2026 è risicato e non sposta tantissimo. La Ferrari capirà a Barcellona se farlo o meno con la direttiva tecnica delle ali anteriori”.

E aggiunge: “Se li non cambiano le situazioni, credo che non solo la Ferrari ma tutte le rivali sposteranno le attenzioni sul 2026″.