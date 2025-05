Giro d’Italia 2025: Luca Vergallito non sarà al via della Corsa Rosa

Era pronto al debutto nella Corsa Rosa Luca Vergallito, ma il corridore dell’Alpecin-Deceuninck dovrà rimandare la sua prima volta al Giro d’Italia. Il lombardo, passato professionista nel 2024, non sarà presente alla Grande Partenza dall’Albania.

L’annuncio è arrivato sui social: “Niente Giro per me quest’anno. La motivazione era tanta e la forma buona. Purtroppo, un problema in zona soprassella non mi permette di avere la stabilità necessaria per affrontare tre settimane di corsa. Nei prossimi giorni valuteremo se procedere con una piccola operazione”.

La compagine belga, che aveva intenzione di schierare al via l’azzurro, perde un possibile protagonista in ottica montagne. Ancora non è stata annunciata la rosa definitiva e dunque non è stato scelto il possibile sostituto.