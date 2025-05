F1, respinto il ricorso della Red Bull a Miami: George Russell rimane terzo in Florida

Nessun cambiamento. Confermato l’ordine d’arrivo del GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Nella nottata italiana, la Red Bull aveva deciso di fare ricorso rispetto alla condotta del britannico George Russell (Mercedes), terzo al traguardo, alle spalle delle due McLaren dell’australiano Oscar Piastri e del connazionale Lando Norris.

Sotto imbeccata di Max Verstappen, quarto al termine, la scuderia anglo-austriaca ha contestato la condotta di Russell, reo di non aver rallento a sufficienza in regime di bandiera gialla alle ore 16:54 locali (22.54 italiane), quando c’è stato il ritiro del brasiliano Gabriel Bortoleto (Sauber). Qualora i commissari avessero penalizzato l’alfiere della Stella a tre punti, Max avrebbe guadagnato il podio.

Tuttavia, il ricorso è stato respinto in quanto, come viene specificato nel documento della FIA, la telemetria ha ravvisato un rallentamento della macchina n.63 e per questo non ci sono basi per intervenire e andare a penalizzare il britannico.

Niente top-3 per Verstappen, dunque, nella consapevolezza che conquistare il quinto titolo personale in quest’annata sarà molto complicato, vista la forza manifestata dalla McLaren.