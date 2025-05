LIVE Italia-Estonia, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: semifinale contro l’outsider di lusso per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Estonia, semifinale dei Mondiali di curling misto 2024 in programma a Fredericton in Canada. Gli azzurri sono già entrati nella storia, ottenendo il miglior risultato di sempre ad una rassegna iridata, ma, forti delle nove vittorie consecutive nel round robin, puntano alla finale iridata. All’evento partecipano venti squadre, che sono state equamente suddivise in due gironi: le prime classificate di ogni raggruppamento hanno avuto accesso direttamente alle semifinali, mentre le seconde e le terze hanno disputato un qualification game che metterà in palio gli ultimi pass per la zona medaglie.

L’Italia, campione olimpica in carica, si è confermata una grande protagonista questo torneo iridato, dopo due stagioni non di alto livello. Stefania Constantini e Amos Mosaner, dopo aver riformato la coppia più titolata del curling azzurro, si presentano da Campioni a Cinque Cerchi e la prima parte della loro avventura iridata è stata sorprendente e senza macchia.

L’Italia è stata inserita nel girone A con Canada, Scozia, Svezia, Cona, Finlandia, Danimarca, Germania, Corea del Sud e Olanda. Gli azzurri sono qualificati per le semifinali, mentre Scozia e Canada sono passati dai quarti. Nell’altro girone, invece, figurano Australia, Estonia, Giappone, Norvegia, Usa, Cechia, Spagna, Nuova Zelanda, Svizzera, Turchia. Gli australiani con una sola sconfitta hanno conquistato la qualificazione alla semifinale, mentre Estonia e Usa hanno ottenuto l’accesso ai qualification game. Nelle prime due gare l’Italia ha ottenuto due vittorie con il medesimo punteggio di 10-3 prima contro la Finlandia e poi con la Germania, poi ha sconfitto 9-4 la Corea del Sud, ieri pomeriggio ha battuto 8-5 la Danimarca e poi ha compiuto una bella impresa battendo 7-5 i padroni di casa del Canada. Martedì gli azzurri hanno sconfitto sempre 7-5 la forte Scozia e mercoledì si sono imposti con un netto 8-2 sulla Cina e poi con il punteggio di 6-4 sulla Svezia. Ieri gli azzurri hanno faticato più del previsto per battere 8-5 all’extra end l’Olanda ultima in classifica. L’Italia è l’unica squadra imbattuta del proprio girone.

Il primo obiettivo degli azzurri era superare la fase a gironi, perché l’ultimo accesso ai play-off è stato guadagnato proprio da Constantini/Mosaner nel 2021: obiettivo centrato con gli interessi perchè è arrivata la prima semifinale della storia in questa disciplina. L’avversario odierno dell’Italia è l’Estonia che ha chiuso seconda il girone B grazie al Draw Shot Challenge che le ha permesso di sopravanzare, nonostante lo stesso punteggio, gli Usa, terzi e la Norvegia, quarta ed eliminata dopo il round robin. Gli estoni nel girone B hanno battuto al debutto 8-4 la Nuova Zelanda, poi vittoria 9-2 con la Turchia, 6-5 con la Spagna. In seguito hanno perso 4-6 con la Svizzera e 4-7 con l’Australia, tornando al successo 10-8 con il Giappone. A seguire è arrivata la vittoria 7-6 con gli Usa, la sconfitta 9-10 all’extra end con la Norvegia e la vittoria 6-5 sempre all’extra end con la Cechia prima del successo contro i padroni di casa del Canada nei quarti di finale.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Estonia, semifinale dei Mondiali di curling misto 2024 in programma a Fredericton in Canada: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 23.00. Buon divertimento a tutti.