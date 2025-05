Curling, l’Italia spazza via anche la Svezia! Constantini/Mosaner già in semifinale ai Mondiali!

Nella penultima giornata del round robin dei Mondiali 2025 di curling, specialità doppio misto, in corso a Fredericton, in Canada, l’Italia festeggia, con un turno d’anticipo, l’accesso diretto alle semifinali: Stefania Constantini ed Amos Mosaner superano la Svezia di Anna Hasselborg ed Oskar Eriksson per 6-4, restano imbattuti e blindano il primo posto nel Girone A.

La Svezia conquista il martello nel primo end, ma gli azzurri sono bravissimi in avvio e rubano la mano griffando l’1-0. L’Italia continua a comandare il gioco ed ancora una volta si mostra superiore agli avversari, marcando altri due punti nella seconda ripresa, con un’altra mano rubata. Nel terzo end la Svezia si sblocca ed accorcia sull’1-3, ma la coppia italiana nella quarta ripresa sfrutta al meglio l’ultimo tiro e vola sul 5-1 a metà partita.

Al ritorno sul ghiaccio la Svezia gioca il power play e torna a -2 sul 3-5, ma i campioni olimpici non si scompongono e, sfruttando l’ultima stone nel sesto end, piazza il colpo del 6-3. Gli svedesi replicano nella settima ripresa, accorciando sul 4-6, ma nell’ultimo end l’Italia gioca il power play e costringe gli avversari alla resa già al penultimo tiro, liberando la casa da tutte le stone della Svezia.

L’Italia vince per 6-4 e con otto affermazioni in altrettanti match si assicura il primato, che vale le semifinali, mentre alle spalle degli azzurri saranno Canada e Scozia a disputare i play-off per l’accesso al penultimo atto: chi perderà lo scontro diretto in programma domani finirà al terzo posto e potrebbe tornare sul cammino degli azzurri in semifinale. La sconfitta odierna, invece, sancisce l’aritmetica eliminazione della Svezia.