Curling, l’Italia chiude il round robin a punteggio pieno! Constantini/Mosaner piegano l’Olanda all’extra-end

Nell’ultima giornata del round robin dei Mondiali 2025 di curling, specialità doppio misto, in corso a Fredericton, in Canada, l’Italia, dopo aver centrato ieri con un turno d’anticipo l’accesso diretto alle semifinali, oggi completa il filotto di nove successi nel Girone A della prima fase e resta imbattuta: Stefania Constantini ed Amos Mosaner superano all’extra end i Paesi Bassi di Lisenka Bomas ed Wouter Goesgens per 8-5.

I Paesi Bassi conquistano il martello nel primo end, ma gli azzurri iniziano alla grande e rubano la mano marcando addirittura due punti. Nella seconda ripresa il canovaccio si ripete, l’Italia ruba ancora la mano e vola sul 3-0. I Paesi Bassi si sbloccano nel terzo end, ma accorciano solo di una lunghezza, che prontamente i campioni olimpici restituiscono nella quarta ripresa, giungendo a metà gara sul 4-1.

Al ritorno sul ghiaccio la coppia italiana è in grande spolvero e ruba ancora la mano agli avversari, portandosi sul 5-1. I Paesi Bassi allora giocano il power play, marcano un punto ed accorciano sul 2-5 dopo 6 end. Sembra fatta per gli azzurri, che però hanno un calo di tensione: nella settima ripresa Constantini e Mosaner giocano a loro volta il power play, ma i neerlandesi rubano la mano e marcano due punti per il 4-5.

L’Italia comunque conserva il vantaggio dell’ultimo tiro nell’ottavo ed ultimo end regolamentare, ma i Paesi Bassi rubano ancora la mano agli azzurri e centrano la parità sul 5-5. Si va all’extra end e questa volta la coppia italiana costruisce perfettamente la trama di gioco, con l’ultimo tiro di Constantini che è di pregevole fattura e consegna all’Italia tre punti per il successo con lo score di 8-5.

Alle spalle degli azzurri chiude al secondo posto la Scozia, che piega, a sua volta all’extra end, il Canada per 8-7, spedendo i nordamericani al terzo posto e dunque nella parte di tabellone dell’Italia. Gli azzurri potrebbero affrontare i canadesi in semifinale, mentre la Scozia termina dalla parte dell’Australia, già in semifinale come gli italiani, prima nel Girone B. Restano da definire seconda e terza classificata del raggruppamento degli oceanici.