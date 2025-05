Quando gioca l’Italia la semifinale dei Mondiali di curling misto? Orario, avversaria, dove vederla in tv e streaming

L’Italia si è qualificata di forza alle semifinali dei Mondiali 2025 di curling doppio misto, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Fredericton (Canada). Amos Mosaner e Stefania Constantini, tornati a giocare insieme a tre anni di distanza dal trionfo alle Olimpiadi di Pechino 2022, hanno infilato otto vittorie consecutive e si sono matematicamente garantiti il primo posto nel gruppo A con una giornata di anticipo.

Soltanto la prima classificata aveva il diritto di proseguire automaticamente la propria avventura in questa rassegna iridata, mentre seconda e terza disputeranno i playoff. Gli azzurri attenderanno ora di conoscere quale sarà l’avversaria che si troveranno di fronte nel prossimo incontro a eliminazione diretta, la partita da dentro o fuori che metterà in palio l’accesso all’atto conclusivo. Una rappresentativa del Bel Paese non si era mai spinta fino a questa altezza della competizione.

Il nome della prossima rivale dell’Italia uscirà dal playoff tra la terza classificata del gruppo A e la seconda classificata del gruppo B: da una parte la perdente di Canada-Scozia (i padroni di casa sono a quota sette vittorie e gli anglosassoni a sei, si affronteranno nell’ultima giornata del round robin); dall’altra la seconda del raggruppamento caratterizzato da una classifica tiratissima quando mancano ancora due giornate (Australia a quota sei vittorie, Estonia e USA con cinque affermazioni, Giappone, Norvegia e Nuova Zelanda a quattro).

L’avversaria non si conosce ancora (bisognerà aspettare stanotte per scoprire chi saranno le due contendenti del playoff, che si disputerà poi il 2 maggio alle ore 15.00), ma si sa quando l’Italia scenderà sul ghiaccio per disputare questa partita: l’appuntamento è per venerdì 2 maggio alle ore 23.00.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming della semifinale dell’Italia ai Mondiali di curling doppio misto. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su The Curling Channel e in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Fredericton sono cinque ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA IN SEMIFINALE AI MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO

Venerdì 2 maggio

Ore 23.00 Semifinale Mondiali curling doppio misto – Diretta streaming su The Curling Channel

CHI AFFRONTA L’ITALIA IN SEMIFINALE AI MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO?

PROGRAMMA MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.