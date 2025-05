Giro d’Italia 2025, tutti gli italiani al via. Tiberi e Ciccone per la classifica, tanti cacciatori di tappe

Manca sempre meno all’edizione 108 del Giro d’Italia. La partenza della prima tappa è in programma venerdì 9 maggio, con una frazione che si disputerà interamente nel territorio albanese. Tanta attesa per un’edizione che vede come favoriti al trofeo lo sloveno Primoz Roglic e lo spagnolo Juan Ayuso. Sfida apertissima per il podio con Antonio Tiberi e Giulio Ciccone pronti a giocarsi le proprie chance.

I due azzurri fanno parte di un nutrito numero di italiani al via. Ad oggi sono 48 i corridori del nostro paese che parteciperanno alla Corsa Rosa. Presenti anche le formazioni italiane Polti VisitMalta e la VF Group-Bardiani CSF-Faizanè. Non solo arrivi in salita, i nostri corridori potranno essere protagonisti anche in volata o in tappe ideali per le fughe.

TUTTI GLI ITALIANI AL GIRO D’ITALIA 2025

RED BULL BORA HANSGROHE

MOSCON Gianni

ALEOTTI Giovanni

PELLIZZARI Giulio

ARKÈA B&B HOTELS

VERRE Alessandro

EPIS Giosuè

MOZZATO Luca

BAHRAIN VICTORIOUS

TIBERI Antonio

CARUSO Damiano

PASQUALON Andrea

ZAMBANINI Edoardo

COFIDIS

OLDANI Stefano

DECATHLON AG2R LA MONDIALE

VENDRAME Andrea

GROUPAMA FDJ

GERMANI Lorenzo

INTERMARCHÉ WANTY

BUSATTO Francesco

COLLEONI Kevin

PETILLI Simone

ISRAEL PREMIER TECH

FRIGO Marco

LIDL TREK

CICCONE Giulio

MOSCA Jacopo

MOVISTAR TEAM

FORMOLO Davide

MILESI Lorenzo

Q36.5 PRO CYCLING TEAM

MOSCHETTI Matteo

SOUDAL QUICK STEP

CATTANEO Mattia

GAROFOLI Gianmarco

TEAM JAYCO ALULA

DE PRETTO Davide

ZANA Filippo

TEAM POLTI VISITMALTA

PIGANZOLI Davide

BAIS Davide

BAIS Mattia

LONARDI Giovanni

MAESTRI Mirco

PIETROBON Andrea

TONELLI Alessandro

TEAM VISMA LEASE A BIKE

AFFINI Edoardo

UAE TEAM EMIRATES XRG

BARONCINI Filippo

VF GROUP-BARDIANI CSF-FAIZANÈ

FIORELLI Filippo

COVILI Luca

MAGLI Filippo

MARCELLUSI Martin

PINARELLO Alessandro

MARTINELLI Alessio

TAROZZI Manuele

ZANONCELLO Enrico

XDS ASTANA TEAM

ULISSI Diego

CONCI Nicola

FORTUNATO Lorenzo

MASNADA Fausto

SCARONI Christian