Giro d’Italia 2025: tutte le Province e le Regioni attraversate tappa per tappa

Manca solamente un giorno alla partenza del Giro d’Italia 2025 di ciclismo su strada, in programma tra venerdì 9 maggio e domenica 1° giugno: previste 21 tappe (19 in linea e 2 cronometro individuali) inframmezzate da 3 giorni di riposo, tutti di lunedì (12, 19 e 26 maggio).

Tutte le tappe del Giro d’Italia 2025, ad eccezione delle ultime due, che si concluderanno ad un orario diverso, termineranno attorno alle 17.15, e quindi a variare sensibilmente, di giorno in giorno, sarà l’orario di partenza. Andiamo a scoprire Regioni, Province e Comuni attraversati da tutte le frazioni.

La diretta tv in chiaro dell’edizione numero 108 del Giro d’Italia sarà affidata a Rai Sport HD e Rai 2 HD, mentre la diretta tv in abbonamento sarà fruibile su Eurosport 1 HD. Lo streaming gratuito sarà assicurato da Rai Play, mentre lo streaming in abbonamento sarà a cura di discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

GIRO D’ITALIA 2025: REGIONI, PROVINCE E COMUNI

Venerdì 9 maggio – Prima tappa: Durazzo (Durrës) – Tirana (Tiranë) (160 km)

Nazione estera: Albania.

Sabato 10 maggio – Seconda tappa: Tirana (Tiranë) – Tirana (Tiranë) (cronometro individuale, 13.7 km)

Nazione estera: Albania.

Domenica 11 maggio – Terza tappa: Valona (Vlorë) – Valona (Vlorë) (160 km)

Nazione estera: Albania.

Lunedì 12 maggio, GIORNO DI RIPOSO

Martedì 13 maggio – Quarta tappa: Alberobello (Pietramadre) – Lecce (187 km)

Regioni: Puglia.

Province: Bari, Brindisi, Lecce.

Comuni: Alberobello, Noci, Putignano, Castellana Grotte, Polignano a Mare, Fasano, Pezze di Greco , Ostuni, Ceglie Messapica, Francavilla Fontana, Oria, Torre Santa Susanna, San Pancrazio Salentino, Guagnano, Campi Salentina, Lecce.

Mercoledì 14 maggio – Quinta tappa: Ceglie Messapica – Matera (145 km)

Regioni: Puglia, Basilicata.

Province: Brindisi, Taranto, Matera.

Comuni: Ceglie Messapica, Martina Franca, Massafra, Marina di Ginosa, Bernalda, Montescaglioso, Matera.

Giovedì 15 maggio – Sesta tappa: Potenza – Napoli (226 km)

Regioni: Basilicata, Campania.

Province: Potenza, Avellino, Napoli.

Comuni: Potenza, Ruoti, Muro Lucano, Castelgrande, Pescopagano, Sant’Andrea di Conza, Conza della Campania, Lioni, San Potito Ultra, Atripalda, Avellino, Monteforte Irpino, Baiano, Nola, Brusciano, Pomigliano d’Arco, Acerra, Cardito, Caivano, Frattaminore, Frattamaggiore, Afragola, Casoria, Napoli.

Venerdì 16 maggio – Settima tappa: Castel di Sangro – Tagliacozzo (168 km)

Regioni: Abruzzo.

Province: L’Aquila, Chieti, L’Aquila.

Comuni: Castel di Sangro, Roccaraso, Rivisondoli, Valico della Forchetta, Le Piane, Campo di Giove, Cansano, Sulmona, Pratola Peligna, Raiano, Monte Urano, Goriano Sicoli, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Gagliano Aterno, Secinaro, Chalet del Sirente, Vado della Forcella, Rocca di Mezzo, Ovindoli, Forme, Massa d’Albe, Magliano de’ Marsi, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo.

Sabato 17 maggio – Ottava tappa: Giulianova – Castelraimondo (197 km)

Regioni: Abruzzo, Marche.

Province: Teramo, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata.

Comuni: Giulianova, Garrufo, Sant’Egidio alla Vibrata, Maltignano, Ascoli Piceno, Roccafluvione, Croce di Casale, Comunanza, Amandola, Rustici, Sarnano, Sassotetto, Bolognola, San Lorenzo al Lago, Fiastra, Cicconi, Pievebovigliana, Pontelatrave, Muccia, Serravalle di Chienti, Montelago, Sefro, Pioraco, Borgo Lanciano, Castel Santa Maria, Matelica, Gagliole, Selvalagli, Castelraimondo.

Domenica 18 maggio – Nona tappa: Gubbio – Siena (181 km)

Regioni: Umbria, Toscana.

Province: Perugia, Arezzo, Siena.

Comuni: Gubbio, Mocaiana, Umbertide, Niccone, Spedalicchio, Mercatale, La Cima, La Dogana, Camucia, Farneta, Foiano della Chiana, Sinalunga, Trequanda, Montisi, San Giovanni d’Asso, Pieve a Salti, Buonconvento, Monteroni d’Arbia, San Martino in Grania, Arbia, Casetta, Monteaperti, Colle Pinzuto, Monteliscai, San Miniato, Siena.

Lunedì 19 maggio, GIORNO DI RIPOSO

Martedì 20 maggio – Decima tappa: Lucca – Pisa (cronometro individuale, 28.6 km)

Regioni: Toscana.

Province: Lucca, Pisa.

Comuni: Lucca, Porta Elisa, Sorbano del Giudice, Pontetetto, San Lorenzo a Vaccoli, Santa Maria del Giudice, Foro di San Giuliano, San Giuliano Terme, Asciano, Ghezzano, Ponte della Fortezza, Ponte di Mezzo, Pisa.

Mercoledì 21 maggio – Undicesima tappa: Viareggio – Castelnovo ne’ Monti (185 km)

Regioni: Toscana, Emilia-Romagna.

Province: Lucca, Modena, Reggio nell’Emilia.

Comuni: Viareggio, Camaiore, Montemagno, San Martino in Freddana, Monte San Quirico, San Cassiano di Moriano, Pastino, Borgo a Mozzano, Piano della Rocca, Turritecava, Piano di Coreglia, Fornaci di Barga, Barga, Campia, Castelnuovo di Garfagnana, Campori, San Pellegrino in Alpe, Alpe San Pellegrino, Piandelagotti, Madonna di Pietravolta, Frassinoro, Montefiorino, Ponte Dolo, Cerredolo, La Collina, Toano, Quara, Costabona, Villa Minozzo, Gatta, Pietra di Bismantova, Castelnovo ne’ Monti.

Giovedì 22 maggio – Dodicesima tappa: Modena – Viadana (Oglio-Po) (172 km)

Regioni: Emilia-Romagna, Lombardia.

Province: Modena, Reggio nell’Emilia, Parma, Reggio nell’Emilia, Mantova, Cremona, Mantova.

Comuni: Modena, Maranello, Fiorano Modenese, Sassuolo, Castellarano, Roteglia, Baiso, Montefaraone, Spadaccini, Carpineti, Felina, Fariolo, Casina, Cerredolo dei Coppi, Rossena, Ciano d’Enza, San Polo d’Enza, Borsea, Quattro Castella, Bibbiano, Montecchio Emilia, Sant’Ilario d’Enza, Sorbolo, Brescello, Viadana, Sabbioneta, Casalbellotto, Viadana.

Venerdì 23 maggio – Tredicesima tappa: Rovigo – Vicenza (180 km)

Regioni: Veneto.

Province: Rovigo, Padova, Vicenza, Verona, Vicenza.

Comuni: Rovigo, Stanghella, Solesino, Monselice, Galzignano Terme, Faedo, Fontanafredda, Lozzo Atestino, Noventa Vicentina, Poiana Maggiore, Cologna Veneta, Arcole, Belfiore, Soave, Monteforte d’Alpone, San Bonifacio, Lonigo, Orgiano, Pederiva, Barbarano Vicentino, San Giovanni in Monte, Nanto, Costozza, Longare, Santa Croce Bigolina, Borgo Berga, Vicenza, Sant’Agostino, Arcugnano, Torri di Arcugnano, Santa Croce Bigolina, Borgo Berga, Vicenza.

Sabato 24 maggio – Quattordicesima tappa: Treviso – Nova Gorica/Gorizia (186 km)

Regioni: Veneto, Friuli-Venezia Giulia. Nazione estera: Slovenia.

Province: Treviso, Venezia, Pordenone, Udine, Gorizia.

Comuni: Treviso, Maserada sul Piave, Bocca Callalta, Oderzo, Gorgo al Monticano, Motta di Livenza, Annone Veneto, Blessaglia, Portogruaro, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Rivignano, Flambro, Talmassons, Flumingnano, Castions di Strada, Morsano di Strada, Gonars, Palmanova, Trivignano Udinese, Percoto, Manzano, Corno di Rosazzo, Cormons, San Floriano del Collio, Nova Gorica/Gorizia.

Domenica 19 maggio – Quindicesima tappa: Fiume Veneto – Asiago (214 km)

Regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto.

Province: Pordenone, Treviso, Vicenza, Belluno, Vicenza.

Comuni: Fiume Veneto, Pordenone, Fontanafredda, Sacile, Orsago, Cordignano, San Martino Colle Umberto, San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, Corbanese, Refrontolo, Pieve di Soligo, Sernaglia della Battaglia, Moriago della Battaglia, Vidor, Crocetta del Montello, Cornuda, Pederobba, Possagno, Crespano del Grappa, Romano d’Ezzelino, Campo Solagna, Caupo, Fonzaso, Arsiè, Fastro, Primolano, Enego, Dori, Stoner, Foza, Gallio, Pennar, Asiago.

Lunedì 26 maggio, GIORNO DI RIPOSO

Martedì 27 maggio – Sedicesima tappa: Piazzola sul Brenta – San Valentino (Brentonico) (199 km)

Regioni: Veneto. Province Autonome: Trento.

Province: Padova, Vicenza, Provincia Autonoma di Trento.

Comuni: Piazzola sul Brenta, Carmignano sul Brenta, Pozzoleone, Scaldaferro, Sandrigo, Breganze, Thiene, Zanè, Piovene Rocchette, Cogollo del Cengio, Arsiero, Pedescala, San Pietro Valdastico, Lastebasse, Carbonare, La Fricca, Pian de Pradi, Vigolo Vattaro, Trento, Ponte San Lorenzo, Candriai, Sopramonte, Vigolo Baselga, Vezzano, Lasino, Cavedine, Vigo Cavedine, Dro, Arco, Bolognano, Santa Barbara, Ronzo Chienis, Valle San Felice, Loppio, Mori, Besagno, Brentonico San Giacomo, San Valentino.

Mercoledì 28 maggio – Diciassettesima tappa: San Michele all’Adige (Fondazione Edmund Mach) – Bormio (154 km) Province Autonome: Trento. Regioni: Lombardia.

Province: Provincia Autonoma di Trento, Brescia, Sondrio.

Comuni: San Michele all’Adige, Mezzolombardo, Dermulo, Cles, Ponte Mostizzolo, Caldes, Malè, Dimaro, Mezzana, Fucine, Vermiglio, Ponte di Legno, Vezza d’Oglio, Monno, Grosio, Sondalo, Le Prese, Cepina Valdisotto, Santa Lucia, Le Motte, Bormio.

Giovedì 29 maggio – Diciottesima tappa: Morbegno – Cesano Maderno (144 km)

Regioni: Lombardia.

Province: Sondrio, Como, Lecco, Monza e Brianza.

Comuni: Morbegno, Mantello, Rogolo, Trivio Fuentes, Colico, Dervio, Bellano, Parlasco, Cortenova, Primaluna, Ballabio, Lecco, Pescate, Galbiate, Ravellino, Santa Maria Hoè, Rovagnate, Sirtori, Viganò, Monticello Brianza, Lesmo, Triuggio, Albiate, Seregno, Cesano Maderno.

Venerdì 30 maggio – Diciannovesima tappa: Biella – Champoluc (166 km)

Regioni: Piemonte, Valle d’Aosta.

Province: Biella, Torino. Regione: Valle d’Aosta.

Comuni: Biella, Mongrando, Donato, Croce Serra, Andrate, Nomaglio, Borgofranco d’Ivrea, Settimo Vittone, Carema, Pont-Saint-Martin, Bard, Verrès, Challand-Saint-Victor, Challand-Saint-Anselme, Col Tzecore, Ravet, Emarèse, Châtillon, Chambave, Saint-Denis, Torgnon, Antey-Saint-André, Saint-Vincent, Brusson, Corbet, Antagnod, Champoluc.

Sabato 31 maggio – Ventesima tappa: Verrès – Sestrière (Vialattea) (203 km)

Regioni: Valle d’Aosta, Piemonte.

Regione: Valle d’Aosta. Province: Torino.

Comuni: Verrès, Bard, Pont-Saint-Martin, Settimo Vittone, Borgofranco d’Ivrea, Ivrea, Banchette, Salassa, Favria, Busano, Rivara, Rocca Canavese, Corio, Grosso, Lanzo Torinese, Germagnano, Fubina, Viù, Rubiana, Villar Dora, Sant’Ambrogio di Torino, Chiusa di San Michele, Sant’Antonino di Susa, San Giorio di Susa, Bussoleno, Meana di Susa, Bergerie Le Casette, Pian dell’Alpe, Balboutet, Pourrières, Pragelato, Sestrière.

Domenica 1° giugno – Ventunesima tappa: Roma-Roma (141 km)

Regioni: Lazio.

Province: Roma.

Comuni: Roma.