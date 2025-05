Giro d’Italia 2025, Mads Pedersen prima maglia rosa a Tirana. Subito cadute e distacchi importanti

Praticamente perfetti, meglio non potevano fare. Prima tappa del Giro d’Italia 2025 con arrivo in quel di Tirana che vede la Lidl-Trek dominare con un lavoro di squadra straordinario e un Mads Pedersen eccezionale a concretizzare il tutto. Per il danese seconda vittoria in carriera nella Corsa Rosa, domani vestirà anche la maglia di leader della classifica generale.

Pronti, via ed è scattata la prima fuga di questo Giro. All’attacco in cinque: Alessandro Verre (Arkéa – B&B Hotels), Sylvain Moniquet (Cofidis), Taco van der Hoorn (Intermarché – Wanty), Alessandro Tonelli (Team Polti VisitMalta) e Manuele Tarozzi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè). Tra di loro battaglia per i punti ai traguardi intermedi e sul primo GPM di giornata, con il gruppo che non ha lasciato assolutamente spazio (vantaggio massimo inferiore ai 2′). Da segnalare una scivolata senza patemi per Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG).

Sulla prima scalata verso Surrel a dettare il passo, andando a riprendere tutti i fuggitivi della prima ora, è stata la Lidl-Trek che ha messo in difficoltà diversi velocisti puri, favorendo ovviamente il capitano Mads Pedersen. Ancor più alta l’andatura della compagine statunitense nella seconda ascesa verso Surrel: addirittura Giulio Ciccone ad aiutare l’ex campione del mondo, staccando così praticamente tutti i rivali (anche Wout van Aert costretto a perdere diverse posizioni, salvo poi risalirle in discesa).

A 4 chilometri dal traguardo colpo di scena: caduta che ha messo fuori gioco Mikel Landa (Soudal-QuickStep), tra i possibili candidati per il podio. Nel frattempo qualche secondo perso per uomini di classifica come Arensman (1’34” di ritardo) e Gee (57”). Lidl-Trek perfetta a pilotare la volata ristretta in chiave Pedersen ed il danese non ha deluso: lanciato lo sprint a 200 metri dal traguardo e van Aert non è riuscito a beffarlo, nonostante la rimonta negli ultimi 20 metri. Terza posizione per Orluis Aular (Movistar Team), quarta per un eccellente Francesco Busatto (Intermarché-Wanty). In casa Italia top-10 anche per Diego Ulissi, sesto, Nicola Conci, nono, Davide Piganzoli, decimo.