LIVE Giro d’Italia 2025, cronometro Tirana in DIRETTA: primo scontro diretto tra Ayuso e Roglic, test per Tiberi

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa del Giro d’Italia 2025, la prima grande corsa a tappe della stagione. Dopo le emozioni vissute nella frazione d’apertura della Corsa Rosa, quest’oggi le strade di Tirana (Albania) si infiammeranno per l’appuntamento mezzano della parentesi albanese prevista per il primo weekend di gara. La cronometro organizzata per il sabato odierno potrà offrirci spunti importanti su ciò che si profilerà in ottica classifica generale.

La cronometro tracciata nei pressi della capitale albanese non dovrebbe creare grossi grattacapi. Il percorso disegnato, lungo nel complesso 13.7 km, presenta un’unica asperità – lo strappo di Sauk (1,5 km al 4,9%) – le cui pendenze non incutono timore. Sarà quindi una giornata importante per tutti gli specialisti delle prove contro il tempo, mentre gli scalatori dovranno limitare i danni sui tratti più semplici per poi recuperare nel breve settore in salita.

Mads Pedersen (Lidl-Trek), vincitore della prima tappa, è colui che indossa la maglia rosa. Il danese dovrà difendersi nella prova odierna per mantenere la vetta della generale: Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike), ieri secondo, ha una grossa chance per vestirsi di rosa. Ovviamente sarà molto interessante seguire come si comporteranno i big: Primoz Roglic (Red Bull-BORA-Hansgrohe) può puntare anche al successo, Juan Ayuso (UAE Emirates – XRG) dovrà perder meno terreno possibile. In casa Italia si spera in Antonio Tiberi (Bahrain-Victorius).

La partenza ufficiale della frazione odierna verrà data alle 13.55.