Chi è Francesco Busatto, il miglior italiano nella prima tappa del Giro d’Italia. Risultati interessanti da U23

Si è da poco conclusa la prima tappa del Giro d’Italia numero 108. Al termine dei 160 chilometri da Durazzo a Tirana, la prima maglia rosa è stata conquistata dal danese Mads Pedersen (Lidl-Trek), che ha vinto la volata battendo un tenace Wout Van Aert (Team Visma Lease a Bike). Terza piazza per Orluis Aular (Movistar Team), che è riuscito ad anticipare il primo italiano al traguardo, Francesco Busatto.

Il corridore dell’Intermarché-Wanty ottiene un ottimo piazzamento alla sua prima partecipazione della Corsa Rosa. Per l’italiano, si tratta del secondo anno da professionista nel team belga,. Il grande debutto nella corsa di casa, previsto già l’anno scorso ma saltato a causa di un problema alla caviglia, può fargli fare il salto di qualità tanto sperato.

Il classe 2002 nativo di Bassano del Grappa è un corridore moderno, piuttosto veloce in arrivi di gruppo ristretto, come dimostrato oggi, e competitivo anche nelle salite brevi; non a caso nel suo palmares troviamo una Liegi-Bastogne-Liegi U23 vinta nel 2023. Il quattordicesimo posto ottenuto lo scorso anno alla Strade Bianche e vari piazzamenti nelle Classiche italiane di fine stagione, con tre top10 tra Coppa Bernocchi, Gran Piemonte e Veneto Classic, hanno introdotto Busatto nel panorama internazionale.

Quest’anno il direttore delle prestazioni della Intermarché, Aike Visbeek, ha puntato sul giovane azzurro per il Giro d’Italia, ottenendo subito un discreto riscontro al termine della tappa inaugurale. Il quarto posto odierno è un trampolino di lancio per la giovane speranza del ciclismo italiano, che per un giorno potrà indossare anche la maglia bianca di miglior giovane.