Dove vedere Betis Siviglia-Fiorentina in tv, Conference League 2025: orario, canale, streaming

Andrà in scena giovedì 1° maggio, alle ore 21.00, la sfida di andata della semifinale di Conference League 2024-2025 di calcio tra gli spagnoli del Real Betis e la Fiorentina: nella sfida prevista all’Estadio Benito Villamarín di Siviglia i toscani vogliono ipotecare il passaggio alla finale della terza competizione continentale.

La vincente di questo doppio confronto affronterà nell’ultimo atto la formazione che uscirà dal confronto tra gli inglesi del Chelsea e gli svedesi del Djurgarden. La finale della Conference League 2024-2025 di calcio è in programma allo Stadion Wrocław di Breslavia mercoledì 28 maggio.

Per il match di andata della semifinale della Conference League 2024-2025 di calcio tra Real Betis e Fiorentina la diretta tv sarà prevista su TV8 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, mentre la diretta streaming sarà fruibile su tv8.it, Sky Go, NOW, infine la diretta live testuale sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO CONFERENCE LEAGUE CALCIO 2024-2025

Giovedì 1° maggio – Andata semifinale

21.00 Real Betis-Fiorentina – Diretta tv su TV8 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport 252

PROGRAMMA CONFERENCE LEAGUE CALCIO 2024-2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport 252.

Diretta streaming: tv8.it, Sky Go, NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.