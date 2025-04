Calcio: dopo i posticipi resta tutto aperto per la Champions League, pareggiano Lazio e Bologna

Posticipi per la trentaquattresima giornata della Serie A di calcio: tre le partite in scena in questo lunedì che tiene tutto ancora aperto in chiave quarto posto e qualificazione in Champions League. Sarà grande spettacolo negli ultimi quattro turni.

Il Bologna si lascia scavalcare dalla Juventus: occasione sprecata per la banda di Italiano che si deve accontentare dello 0-0 in casa dell’Udinese (una traversa per parte con Davis ed Orsolini). Felsinei a -1 dalla compagine piemontese che affronterà nello scontro diretto nel weekend.

Poteva approfittare della situazione e raggiungere i bianconeri in quarta piazza la Lazio che però si lascia fermare dalla squadra più in forma del campionato, il Parma. 2-2 rocambolesco: Ondrejka lancia la banda di Chivu con una super doppietta, a rispondere è però un fuoriclasse come Pedro che in 5′ ristabilisce la situazione.

Nell’altro incontro di questo turno il Cagliari trova il colpaccio che vale una fetta di salvezza: trasferta vincente per 2-0 a Verona per i sardi che trionfano con le reti di Deiola e Pavoletti.