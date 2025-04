Calcio: Champions League, PSG corsaro contro l’Arsenal nella semifinale d’andata

Vittoria importantissima per il Paris Saint Germain nella semifinale di andata di Champions League 2024-2025. Il PSG sconfigge per 0-1 l’Arsenal all’Emirates Stadium di Londra, guadagnandosi un importantissimo credito in vista della semifinale di ritorno in programma nella capitale francese.

Il gol arriva già dopo quattro minuti, con i francesi lesti ad approfittare di un Arsenal partito, per così dire, piano. Sono Dembélé e Kvaratskhelia a organizzare la rete: il francese serve a sinistra il georgiano, che ritrova poi il suo compagno, il quale colpisce verso l’angolino.

Più volte il PSG tenta di raddoppiare, segnatamente con Marquinhos, Kvaratskhelia e soprattutto Doué di destro al 31′, momento nel quale Raya deve dare dimostrazione di forza notevole. Ci pensa Martinelli a tentare di organizzare una reazione proprio a fine primo tempo, ma l’assalto suo e di altri negli ultimi 7 minuti trova sempre Donnarumma pronto.

E, nel secondo tempo, è proprio il portiere azzurro a prendere in mano la situazione, soprattutto perché il PSG non arriva quasi più vicino alla rete. Gol che realizzerebbe l’Arsenal dopo due minuti della ripresa, se non ci fosse il fuorigioco sul colpo di testa di Merino. Donnarumma è realmente super, prima su Trossard al 56′, poi su diversi interventi qui e là. Nel finale, però, sono i francesi a sfiorare il raddoppio: Ramos colpisce la traversa. Lo 0-1 rimane ad ogni modo salvo.