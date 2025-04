Matteo Arnaldi soddisfatto: “Ho avuto la giusta attenzione dall’inizio alla fine”

Matteo Arnaldi prosegue nella propria avventura nel Masters1000 di Madrid. Il ligure ha sconfitto lo statunitense Frances Tiafoe (n.16 del seeding) col punteggio di 6-3 7-5 e si è meritatamente conquistato l’accesso ai quarti di finale del torneo spagnolo. Sulla terra rossa della Caja Magica il miglior Arnaldi della stagione, che ha sciorinato un ottimo tennis, pagando solo un po’ in termini di tensione nel momento di chiudere la sfida, quando ha servizio due volte per far calare il sipario.

Per il nostro portacolori è la prima volta nei quarti a Madrid e la seconda complessivamente in un 1000, ricordando la semifinale a Montreal dell’anno scorso, in una situazione particolare perché posteriore alle Olimpiadi di Parigi. Un risultato che gli vale virtualmente la top-40.

“Sono contento per come ho giocato, sono stato attento dalla prima all’ultima palla. Avevamo giocato a Wimbledon, avevo perso al quinto, con lui è sempre complicato. Ho annullato tante palle break, poi gli ho strappato il servizio. Ho sentito pressione alla fine, ma ho rimesso insieme il mio tennis nel finale e ho vinto“, ha raccontato a caldo il tennista tricolore.

“In questo torneo ho un feeling speciale, avevo già battuto Ruud prima di Djokovic. Sto giocando bene, sono contento, certo aver battuto Nole dà la carica. Sono contento di essere arrivato ai quarti, cercherò di prepararmi al meglio“, ha concluso Arnaldi.