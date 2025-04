LIVE Arnaldi-Tiafoe, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: americano favorito, ma impresa possibil

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di ottavi di finale tra l’azzurro Matteo ARNALDI e Frances Tiafoe, valido per un posto in quarti dell’ATP Masters 1000 di Madrid (SPA) contro Draper o Paul.

Sfida molto interessante e che si preannuncia davvero incerta e spettacolare tra l’azzurro e l’americano, due dei giocatori più divertenti del circuito ma che non fanno della continuità il loro punto di forza. Quest’oggi si giocano una grande occasione di giungere in quarti di finale. Per l’italiano sarebbe la seconda volta in quarti in un evento di questa caratura dopo Montreal 2024.

Tiafoe ha battuto Luciano Darderi al 2° turno e poi ha brillantemente regolato il francese Alexandre Muller. Su questa terra battuta abbastanza veloce e in altura l’USA può essere pericoloso per tanti giocatori. L’ultimo precedente fu scioccante per il ligure, visto che subì la rimonta da 2 set a 0 nel primo turno a Wimbledon 2024. Quello è l’unico precedente tra i due contendenti.

Se vince il ligure torna provvisoriamente in 37^ posizione mondiale. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match tra Matteo ARNALDI e Frances Tiafoe, che prenderà il via alle ore 13:00 sul campo Arantxa Sanchez: vi aspettiamo!