‘La Fagianata’ di Magrini: “Ciccone ha ragione, Rubio non ci ha capito niente. Pellizzari? Sono un inguaribile romantico e…”

TAPPONE MOVIMENTATO

Non mi aspettavo una fuga del genere. Kuss andava davvero forte. Se non ci fosse stato l’americano, avrebbe vinto Ciccone. L’andamento della corsa è stato bello.

IL GIRO D’ITALIA DI CICCONE

Ciccone oggi ha fatto la corsa per conto suo. Poteva anche fare qualcosa per aiutare Gee, ma credo sia stato giusto così. La maglia azzurra era nei piani della squadra, di sicuro. Giulio puntava a quella e ad una tappa, quindi sarà soddisfatto al 50%. Però io credo possa essere contento di come ha corso in questo Giro. Oggi è arrivato terzo, ha vestito anche la maglia rosa per un giorno. Deve essere soddisfatto.

LA POLEMICA CICCONE-RUBIO

È una polemica sterile. Tutto è nato al chilometro Red Bull, dove Rubio secondo me non ci ha capito niente. Voleva transitare lui per primo e intascare i 2500 euro, ma Gee è in classifica e quei 6″ di abbuono gli servivano. Così il colombiano, per ripicca, ha tolto i punti del GPM a Ciccone: una mossa che non aveva senso. Quindi secondo me ha ragione Ciccone.

IL REDIVIVO PELLIZZARI

Secondo me l’hanno fermato. Quando Kuss gli è andato via, gli hanno chiesto di aspettare Hindley. Poi ha fatto una progressione esagerata, che ha consentito all’australiano di aumentare il vantaggio su Arensman e portarsi al terzo posto: in quel frangente è andato veramente forte. Tutto quello che s’era detto era la verità: per Giulio non era questione di fisico, ma di testa. Io credo che possa aver preso tanti spunti da questo Giro d’Italia e non è escluso che la pressione che gli era stata data da capitano lo abbia condizionato. A 22 anni ci sta, l’età conta molto.

PIGANZOLI IN CORSA PER LA MAGLIA BIANCA

È un obiettivo, ma non cambia niente per il valore di questo ragazzo. Torno sempre al solito discorso: fu assurdo concedere tutti quei minuti ad Eulalio nella tappa di Potenza. Caruso credo che domani rimanga molto accanto ad Eulalio, oggi invece ha fatto la sua corsa. Il portoghese è andato forte, ha ceduto solo nel finale. Secondo me Piganzoli potrebbe farcela, ma non è facile e si giocherà sul filo dei secondi: non sarà facile strappargli la maglia bianca. E’ un bel match, io credo che Piganzoli correrà senza spendere energie per Vingegaard.

PODIO ORMAI DEFINITO?

Mi aspetto che la Ineos in qualche modo provi ad attaccare Hindley. Qualcosa proveranno ad inventarsi di sicuro. Chi mi dice che domani Pellizzari non faccia la sua corsa. Non è tutto scontato come sempre.

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Vingegaard ha dichiarato che vorrebbe vincere, però potrebbe anche arrivare la fuga, perché il terreno c’è. Avendo visto Pellizzari così, non è escluso che ripeta quanto fece con Pogacar sul Monte Grappa. Io sono un inguaribile romantico, l’ho visto forte oggi e spero possa giocarsi la vittoria.