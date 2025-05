F1, Oscar Piastri: “Ho vinto quando contava davvero. Contro Max Verstappen sono stato sveglio”

Dominio della McLaren nel GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. L’australiano Oscar Piastri si è imposto davanti al britannico Lando Norris, suggellando una superiorità netta nei confronti della concorrenza. Sul terzo gradino del podio è salito George Russell (Mercedes), a precedere il poleman, Max Verstappen (Red Bull).

Prestazione incolore della Ferrari in settima e ottava posizione con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, condita anche da una polemica per uno scambio di posizioni (doppio). Sesta piazza per Kimi Antonelli (Mercedes). Quarta vittoria stagionale nelle prime sei gare per l’aussie, a rafforzare la propria leadership in campionato.

“Ho vinto la gara che volevo dopo un week end non semplice. La Sprint Race non è andata come e volevo e anche le qualifiche sono state complicate. Vincere così è stato impressionante. Ho sfruttato il caos che c’è stato in curva-1, sono stato abbastanza sveglio anche a evitare Max Verstappen nel nostro confronto in curva-1. Sapevo che poi avrei potuto andar via, una volta messomi alle spalle Max“, ha commentato Piastri.

“Penso che il primo stint sia stato molto forte, poi con le gomme dure ho fatto un po’ di fatica. Per mia fortuna avevo sufficiente margine per gestire la situazione. Comunque, devo continuare a lavorare e sono soddisfatto di aver vinto. Devo, ovviamente, ringraziare la squadra perché si è fatto un lavoro impressionante. Se pensiamo a due anni fa eravamo lentissimi e ora il terzo è a più di 30“, ha concluso l’australiano.