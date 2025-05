F1, la pioggia può condizionare ancora a Miami: il meteo per il GP in Florida

Alle 16.00 locali (le 22.00 italiane) prenderà il via il GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato della Florida, nato attorno all’Hard Rock Stadium, si prevede una gara incerta per la variabile meteo. Una perturbazione, infatti, si potrebbe presentare nel corso della gara, andando potenzialmente a incidere sul risultato finale.

Le previsioni parlano di instabilità con moderata probabilità di rovesci nel pomeriggio e in serata negli States. Vedremo a questo punto se il tutto si presenterà, oppure se i piloti potranno affrontare i 57 giri in condizioni di pista asciutta.

Ricordiamo che ieri, poco prima della Sprint Race, un vero e proprio diluvio si è abbattuto a Miami e a farne le spese è stato il monegasco Charles Leclerc. Girando con le gomme intermedie, il pilota della Ferrari è incappato in un errore, perdendo il controllo della monoposto e andando a impattare violentemente contro le barriere. Per questa ragione, non ha potuto prendere parte alla Sprint.

Per questo, i primattori in pista dovranno fare particolare attenzione proprio per via di un asfalto particolarmente liscio, che con l’arrivo della pioggia è molto scivoloso. Dalla pole-position scatterà Max Verstappen (Red Bull) a precedere la McLaren del britannico Lando Norris e la Mercedes di Kimi Antonelli. Le due Rosse di Leclerc e Lewis Hamilton, in ottava e dodicesima posizione, da un certo punto di vista sperano nell’arrivo di Giove Pluvio per sfruttare eventuali cambi di scenario.